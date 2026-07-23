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ZAJEDNIČKA AKCIJA CARINE I POLICIJE

FOTO Carina zaplijenila tisuće ilegalnih cigareta na području Zagreba

carina.gov.hr
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 16:36
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Tijekom nadzora ovlašteni carinski službenici, u suradnji s policijskim službenicima, zatekli su jednu osobu u posjedu ukupno 17.600 komada cigareta bez propisanih nadzornih markica.

U zajedničkoj akciji Carinske uprave i policije na području Zagreba zaplijenjeno je 17.600 komada cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestila je Carinska uprava.

Nadzor je proveden u utorak, 22. srpnja, u sklopu pojačanih mjera usmjerenih na suzbijanje sive ekonomije i sprječavanje nelegalne prodaje duhana i duhanskih prerađevina na tržnicama i sajmovima.

Tijekom nadzora ovlašteni carinski službenici, u suradnji s policijskim službenicima, zatekli su jednu osobu u posjedu ukupno 17.600 komada cigareta bez propisanih nadzornih markica. Pronađene cigarete privremeno su oduzete. Nadležnom područnom carinskom uredu bit će dostavljen zahtjev za obračun i naplatu trošarine u iznosu od 5.360 eura.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv osumnjičene osobe nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava.

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Ključne riječi
Zagreb cigarete carina

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