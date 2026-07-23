FOTO Carina zaplijenila tisuće ilegalnih cigareta na području Zagreba

U zajedničkoj akciji Carinske uprave i policije na području Zagreba zaplijenjeno je 17.600 komada cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, izvijestila je Carinska uprava.
Nadzor je proveden u utorak, 22. srpnja, u sklopu pojačanih mjera usmjerenih na suzbijanje sive ekonomije i sprječavanje nelegalne prodaje duhana i duhanskih prerađevina na tržnicama i sajmovima.
Tijekom nadzora ovlašteni carinski službenici, u suradnji s policijskim službenicima, zatekli su jednu osobu u posjedu ukupno 17.600 komada cigareta bez propisanih nadzornih markica. Pronađene cigarete privremeno su oduzete. Nadležnom područnom carinskom uredu bit će dostavljen zahtjev za obračun i naplatu trošarine u iznosu od 5.360 eura.
Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv osumnjičene osobe nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava.'Količina živčanoće, automobilske trube, nepozdravljanje na ulici': Doselili iz manjih mjesta u Zagreb pa otkrili što ih je šokiralo