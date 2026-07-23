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41 VATROGASCA NA TERENU

Požar buknuo kod Primoštena: Na terenu 41 vatrogasac i tri protupožarna zrakoplova

Šibenik: Pozar kod sibenika uz kopnene snage gase i kanaderi
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 15:15
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U gašenje su uključene i zračne snage. Iz zraka požar gase dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802.

Na području Široke kod Primoštena u četvrtak poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora, a na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage te protupožarni zrakoplovi. Prema informacijama Vatrogasnog operativnog centra, za sada nema ugroze za stanovništvo ni stambene objekte.

Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije dojavu o požaru zaprimio je u 13.28 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi požar što prije stavili pod kontrolu.

Na požarištu su angažirana 41 vatrogasca s 18 vatrogasnih vozila iz Interventne vatrogasne postrojbe Šibenik, Javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Primošten, Brodarica - Krapanj, Rogoznica, Grebaštica, Šibenik, Zablaće i Zaton.

U gašenje su uključene i zračne snage. Iz zraka požar gase dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802. -  Na terenu su vatrogasne snage i gašenje požara je u tijeku. Situaciju kontinuirano pratimo i za sada nema ugroze za stanovništvo ni stambene objekte. Vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi požar što prije stavili pod potpunu kontrolu - izjavio je Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.

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Primošten požar

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