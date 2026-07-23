Vojni helikopter s pet članova posade srušio se u Češkoj, hitne službe na terenu

Vojni helikopter češke vojske s pet pripadnika oružanih snaga srušio se u četvrtak na istoku Češke, objavila je vojska na društvenoj mreži X. Navodi se da su hitne službe na mjestu nesreće u vojnoj bazi u gradu Namešt nad Oslavou, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga. Za sada nisu objavljeni podaci o uzroku nesreće ni o stanju osoba koje su se nalazile u helikopteru.
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