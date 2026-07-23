Desnica nastavlja jačati u Njemačkoj: AfD sada vodi i u Berlinu

Desničarsko-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) postala je najjača stranka i u gradu-saveznoj pokrajini Berlinu uoči lokalnih izbora u rujnu, objavljeno je u četvrtak. Da se izbori za pokrajinski parlament u Berlinu održavaju sada, za AfD bi glasalo 19 posto ispitanih, što je dva posto više nego prilikom posljednjeg ispitivanja, proizlazi iz ispitivanja instituta INSA po nalogu portala Nius.

Trenutno vladajuću Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) te oporbenu stranku Ljevica podržava 18 posto ispitanih. Stranku Zeleni bi biralo 16 a socijaldemokrate (SPD), koji posljednjih pet godina kao manji partner vlada Berlinom u koaliciji s CDU-om, 13 posto. CDU je pretrpio lagane gubitke nakon što je prije nekoliko dana aktualni gradonačelnik-premijer Berlina Kai Wegner najavio da se više neće kandidirati kao vodeći kandidat demokršćana.

Njegov nasljednik Stefan Evers je odmah nakon preuzimanja funkcije glavnog kandidata CDU-a na predstojećim izborima 20. rujna, izazvao reakcije u dijelovima javnosti nakon što se provozao jednom četvrti u kojoj pretežito žive Arapi slušajući glasno izraelsku pop glazbu. Kritičari Eversu, koji se u javnosti izjasnio kao homoseksualac, predbacuju nepotrebno polemiziranje u ionako napetoj situaciji u Berlinu koju uzrokuju učestali propalestinski prosvjedi.

Njegov prethodnik je morao odustati od ponovljene kandidature nakon što je otkriveno da tijekom nestanka struje u veljači, do čega je došlo nakon sabotaže za koju se sumnjiče ekstremno ljevičarski aktivisti, nije odmah reagirao nego je, kako su to kasnije otkrili mediji, prvo odigrao dogovorenu partiju tenisa. U drugim ispitivanjima tijesnu prednost ima stranka Ljevica koja bi mogla sastaviti sljedeću vladu sa SPD-om i Zelenima.

U rujnu se održavaju izbori i u saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenburg – Zapadno Pomorje gdje u ispitivanjima AfD također vodi. Stranka koja se zalaže za protjerivanje većine stranaca u međuvremenu čvrsto vodi i na saveznoj razini ispred vladajućih demokršćana kancelara Friedricha Merza.