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VELIKA ZAPLJENA U ITALIJI

Među bananama pronađeno 770 kg kokaina vrijednog 250 milijuna eura, na paketima srpska zastava

Zapljena droge
Foto: Talijanska financijska policija
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VL
Autor
Mateja Papić
22.07.2026.
u 21:11
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Riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge posljednjih godina u toj luci, a vrijednost kokaina na ilegalnom tržištu procjenjuje se na oko 250 milijuna eura

Talijanska financijska policija i carinska služba zaplijenile su u luci Vado Ligure kod Savone više od 770 kilograma visokopročišćenog kokaina, skrivenog u kontejneru s bananama koji je stigao iz Ekvadora. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge posljednjih godina u toj luci, a vrijednost kokaina na ilegalnom tržištu procjenjuje se na oko 250 milijuna eura, navodi se na stranicama talijanske Financijske policije.

Operaciju su proveli pripadnici Pokrajinskog zapovjedništva financijske policije iz Savone, uz pomoć kolega iz Jedinice za gospodarsko-financijsku policiju iz Genove te službenika Odjela za borbu protiv prijevara talijanske Carinske uprave (ADM) za Liguriju.

Tijekom kontrole u luci Vado Ligure pronađen je kontejner s rashladnim sustavom, u kojem je među desecima paleta banana bilo skriveno 650 paketa kokaina ukupne težine veće od 770 kilograma, uključujući ambalažu. Brza analiza provedena na mjestu kontrole potvrdila je da je riječ o čistom kokainu.

Pošiljka je doputovala iz jedne od glavnih luka u Ekvadoru, a istražitelji navode kako je zapljena rezultat detaljne analize trgovačkih ruta i pojačanih kontrola pomorskog prometa između Južne Amerike i Europe. Inače, na pojedinim paketima kokaina pronađena je istaknuta srpska zastava. Za sada nije poznato zbog čega su krijumčari koristili taj simbol, niti upućuje li on na podrijetlo droge, krijumčarsku skupinu ili osobe povezane s pošiljkom.

Luka Vado Ligure posljednjih godina postala je važno čvorište europske trgovine, ali je zbog velikog obujma prometa privlačna i kriminalnim organizacijama koje je pokušavaju iskoristiti za krijumčarenje ilegalne robe. Talijanske vlasti istaknule su da ova zapljena predstavlja nastavak kontinuirane borbe protiv međunarodne trgovine narkoticima te da bi droga, da je dospjela na tržište, kriminalnim skupinama donijela višemilijunsku zaradu.

Zapljena droge
Zapljena droge
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Ključne riječi
Ekvador Srbija krijumčarenje droge Italija

Komentara 1

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DR
DrJok
21:33 22.07.2026.

zastava zasigurno upucuje na poreklo. ako se paket zagubi, da posteni nalazac zna gde da vrati.

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