Mimo plaće 'spiskao' 18.000 eura: Objavljeno koji saborski zastupnik troši najviše i tko ga prati u stopu

Saborski zastupnici, njih 151, su u prvoj polovici ove godine, bez plaća, potrošili 705.000 eura, pokazuje pregled troškova od 1. siječnja do 18. srpnja koji je Hrvatski sabor objavio na svojim stranicama i po prvi put su izraženi u eurima. Slično kao prethodnih godina, zastupnici su najviše trošili na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (260 tisuća eura), te na najam stanova (135 tisuća eura). Zbrojeno, ta dva troška premašuju polovicu svih drugih zastupničkih troškova.

VEZANI ČLANCI:

Sabor, naime, zastupnicima plaća kilometražu koju naprave dolazeći na sjednice vlastitim automobilom i cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući. Snosi im i troškove službenih ili unajmljenih stanova do 2.500 kuna (332 eura) i režija do 500 kuna (66 eura) mjesečno, a što vrijedi za one čije je prebivalište više od 50 kilometara od Zagreba. Na plenarne sjednice zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no rijetki se na to odlučuju.

Od njih 151, do sredine srpnja 2023., na to ih se odlučilo 18 što je Sabor koštalo 2430 eura.

Na cestarine je otišlo 44. 457 eura, za putovanja avionom 93.985 eura, za režije u stanovima koje zastupnici koriste 21.690 eura, za smještaj u hotelima 47.558 eura , za službene stanove 13.128 eura, a za dnevnice 20 tisuća eura. Za odvojeni život zastupnicima je isplaćeno nešto manje od 63.700 eura. Zastupnik za odvojeni život ima naknadu od tisuću kuna mjesečno (oko 132 eura) koju ne prima kad Sabor ne zasjeda, dakle, tri mjeseca u godini. Za ostale troškove koji uključuju usluge taksija, prevoditelja, parking, vinjete, najam auta, proviziju banke i vip ubrzani prolaz Sabor je platio nešto više od 2000 eura.

Hajduković, Stier, Šimić...

Najviše je, nešto više od 18 tisuća eura, potrošio Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) kojem su troškove diktirale dužnosti koje obnaša, članstvo u radnim tijelima koja podrazumijevaju česta inozemna putovanja. Troškovi zrakoplova iznose mu 6145 eura, a hotela oko 4000 eura.

Video: Zekanović izveo predstavu u Saboru: 'Donio' Milanovića, pa održao zanimljiv govor

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijekom godine putovao je uglavnom po Europi, primjerice nekoliko puta bio je u Strasbourg kao član saborskog izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. U Crnoj Gori promatrao je parlamentarne i predsjedničke izbore, a u Stockholmu je bio na sastanku predsjednika Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata EU. Izvan Europe službeno je posjetio Nacionalnu skupštinu Armenije u Erevanu kao član Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska-Armemija. Hajduković je naime član svih međuparlamentarnih skupina prijateljstva, njih 79.

Drugi s najvećim troškovima je Davor Ivo Stier (HDZ), iz istih razloga kao i Hajduković, članstva u radnim tijelima koja podrazumijevaju česta inozemna putovanja. On je, uz plaću, potrošio nešto manje od 16.500 eura, od čega na avionske karte oko 8.300 eura, a na hotele oko 5.300. Kao član izaslanstava Sabora bio je u Bruxellesu, Strasbourgu, Rigi, Bukureštu, Berlinu, Larnaki, Stockholmu.... l on je član izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, te član 79 međuparlamentarnih skupina prijateljstva.

Treći po troškovima je Hrvoje Šimić (HDZ) koji je u šest i pol mjeseci uz plaću potrošio nešto više od 15.800 eura, od čega oko 6.000 za avion i 2.600 za hotel. Član je izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, pa je primjerice tjedan dana u srpnju proveo u Vancouveru u Kanadi na 30. godišnjem zasjedanju PS OESS-a.

U skupinu zastupnika sa preko 10 tisuća eura ekstra troškova svrstao se i Marko Pavić (HDZ) s potrošenih 13.200 eura koji je kao predsjednik saborskog Odbora za fondove EU često putovao u Bruxelles na sastanke.

U toj skupini su i Marijana Balić (HDZ) s 10.200 eura i Davor Bernardić (Socijaldemokrati) s 11.000 eura kod kojih najveće stavke čine troškovi aviona i hotela.

Video: Mlinarić spomenuo Jandrokovićevo donje rublje, pa zaradio duhovit odgovor predsjednika Sabora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jandroković imao 2. 826 eura dodatnih troškova

Očekivano, velike troškove imali su i zastupnici koji žive daleko od Zagreba. Tako je Nevenko Barbarić (HDZ), koji na sjednice putuju iz Bosne i Hercegovine, potrošio 11.400 eura, Mostov Božo Petrov koji putuje iz Metkovića 10.800 eura, te Franko Vidović (Socijaldemokrati) koji putuje iz Šibenika 10.500 eura.

U toj kategoriji su i Andro Krstulović Opara (HDZ) s gotovo 11 tisuća eura, Ante Bačić (HDZ) s 11.900 eura, Matko Kuzmanić također oko 11.900 eura, te Katica Glamuzina (Socijaldemokrati) s oko 11.300 eura , svi iz Splita.

S druge strane, 37 zastupnika nije, mimo plaće, imalo drugih troškova.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u godini do sredine srpnja imao je 2.826 eura dodatnih troškova, 440 eura za dnevnice, 1.049 eura za avion, 1.315 eura za hotel, te 22 eura ostalih troškova.

Objavljeni podaci nisu konačni jer nisu obračunati svi troškovi.