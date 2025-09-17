VIDEO Šešelj organizirao narodno slavlje u mjestu gdje su progonjeni Hrvati: 'Ponovno su meta zastrašivanja'

Saborska zastupnica iz Srbije Jasna Vojnić u srijedu je osudila održavanje „velikoga narodnog veselja“ i izrečene poruke Srpske radikalne stranke (SRS) u Hrtkovcima - mjestu simbolu protjerivanja više desetina tisuća Hrvata iz Srijema tijekom ratnih devedesetih. "Smatram da izbor Hrtkovaca kao mjesta održavanja ove sramotne manifestacije, nazvane 'velikim narodnim veseljem', nije slučajan, već duboko provokativan i uvredljiv za hrvatsku zajednicu u Srbiji“, navela je u pisanom priopćenju Jasna Vojnić.

Istaknula je da je skup predstavljao ismijavanje svih žrtava, ali i pokušaj zastrašivanja Hrvata koji ondje i danas žive. "Dodatno zabrinjava činjenica da je događaj izravno prenosila televizija Informer, čime se toj poruci daje legitimitet i prostor u medijima“, navela je Jasna Vojnić i dodala kako se time normalizira i širi govor mržnje i retorika devedesetih. Navela je i "kako želi vjerovati da provale koje su se dogodile pripadnicima hrvatske zajednice u Hrtkovcima nisu u izravnoj vezi, niti u svrsi širenja straha, samo dan prije organiziranog skupa“. Jasna Vojnić je pozvala institucije Republike Srbije da se ograde od toga događaja i da poduzmu konkretne korake u zaštiti dostojanstva žrtava, kao i ustavom zajamčenih prava svih nacionalnih manjina.

Beogradski portal Vreme prenio je kako je SRS u Hrtkovcima u utorak organizirao narodno veselje u povodu državnog praznika Dana srpskog jedinstva kojemu su, uz predsjednika SRS-a Vojislava Šešelja i urednika tabloida i televizije Informer Dragana J. Vučićevića nazočili pojedini ministri, drugi članovi SRS-a, zastupnici vladajuće Srpske napredne stranke.

16. rujna 2025. 🇭🇷🇷🇸



Orgijanje Šešeljevih nacionalista u etnički očišćenom hrvatskom mjestu Hrtkovci, u istočnom Srijemu. pic.twitter.com/Z9R8ydGEej — 🇭🇷 HR Informacijski Punkt (@infopunkthr) September 17, 2025

„Ovdje se srbuje i srbovat će se, a Velika Srbija je radikalska zakletva”, rekao je među ostalim Šešelj za izravnom prijenosu za Informer TV iz Hrtkovaca, prenijelo je Vreme. Proslava SRS-a održana je u kući u središtu Hrtkovaca koju je Vojislav Šešelj kupio 2018. i pretvorio je u sjedište njegove stranke. Reagirajući na tu vijest predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov tada je izjavio da to unosi nespokoj među preostale Hrvate u tom selu i Srijemu. Šešeljev ponovni dolazak na mjesto stradanja Hrvata, dodao je, “ne samo da je strahotan, već uveliko banalizira zločine, što onda unosi nespokoj među ovdašnje Hrvate“.

Hrvatski mediji u Vojvodini podsjećaju da je u Hrtkovcima 6. svibnja 1992. u nazočnosti haškog osuđenika Vojislava Šešelja održan miting SRS-a na kojemu su pročitana imena sedamnaestoro mjesnih Hrvata kojima je javno poručeno da se moraju iseliti. Taj se datum i događaj uzimaju kao početak protjerivanja više od 40.000 Hrvata iz Srijema, među kojima je njih najmanje 25 ubijeno u razdoblju od 1992. do 1995.

Za zločine nad Hrvatima u Vojvodini pravomoćno je osuđen pred Mehanizmom za međunarodne kaznene sudove u Haagu jedino čelnik SRS-a Vojislav Šešelj, no on i dalje politički djeluje, a u mjestu gdje su se događali zločini nad Hrvatima ima sjedište stranke.