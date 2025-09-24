Naši Portali
OPREZNO U PROMETU

Zastoji diljem zemlje: Više prometnih nesreća, gužve na obilaznicama

24.09.2025.
Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o više prometnih nesreća na hrvatskim autocestama u srijedu ujutro zbog čega se vozi uz ograničenja i zastoje, a vozače je pozvao da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između tunela Škurinje I i tunela Katarina u smjeru Križišća, vozi se jednom prometnom trakom, a kolona je duga oko dva kilometra. Prometna je nesreća i na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika, te između čvora Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine.

Nesreća je i na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, te se vozi po dvije prometne trake. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
