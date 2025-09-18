Naši Portali
KOD KARLOVCA

Nesreća na A1: Vozi se usporeno prema Zagrebu, HAK upozorava vozače na dodatni oprez

Karlovac: Prometne gužve na autocesti A1
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
18.09.2025.
u 08:20

Veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban su dodatan oprez i strpljenje. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. U pomorskom prometu nema poteškoća.
A1 HAK nesreća

