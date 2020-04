Zašto se razlikuju podaci EMSC-a i naše Seizmološke službe

Novi potres zatresao je Zagreb i uplašio gotovo sve njegove stanovnike, a mnogi su se mogli zakleti da se radi o najjačem koji su osjetili od onog kobnog prije točno mjesec dana. Brzo su pristigle i nove brojke: Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja o brojci 3,5 stupnjeva po Richteru s epicentrom u blizini centra grada, dok Seizmološka služba dostavlja nešto drukčije podatke: 3,2 stupnjeva, a "grunulo je", kao i do sad, oko Markuševca.

