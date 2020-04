Novi potres u Zagrebu: 'Jedan od najjačih nakon onog velikog'

U četvrtak oko 9:50 dogodio se novi potres na zagrebačkom području jačine 3.2 po Richteru. Epicentar je bio u blizini Markuševca, javlja Seizmološka služba RH.

"Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske jutros su zabilježili dva potresa kod Markuševca. Prvi se dogodio u 9 sati i 52 minute, a drugi u 9 sati i 59 minuta. Prvi potres bio je umjeren, magnitude 3.2 prema Richteru, intenziteta u epicentru IV stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice i osjetio se diljem Zagreba i okolice. Drugi potres bio je slab, magnitude 2.3 prema Richteru, intenziteta u epicentru III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice te se osjetio u epicentralnom području i sjevernom dijelu Zagreba", izvijestila je seizmološka služba.

Podaci EMSC-a malo se razlikuju. Na svojim stranicama izvijestili su da se radi o potresu jačine 3.5 stupnjeva.

Zagrepčani javljaju da se osjetio u raznim dijelovima grada, da je bio prilično jak te da je tutnjava bila glasna. Mnogi su iznenađeni jačinom potresa jer su imali osjećaj kao da se radi o jačem.

"Jedan od najjačih nakon onog velikog", "Knjige su letjele s polica", svjedoče korisnici Twittera.

"U dva dijela. Prvo jači, a zatim slabiji", "Nekoliko sekundi snažnog podrhtavanja s glasnim zvukom", "Čaša je pala sa stola", stoji u nekim od mnogobrojnih dojava građana na stranicama EMSC-a.

EMSC javlja kako njihov server ponovno nije izdržao veliku navalu dojava koje su uslijedile pa stranica privremeno nije bila dostupna. Na Twitteru su pokušali umiriti građane.

– Sam potres magnitude 3.5 je mali, u osnovi 1000 puta manji od glavnog udara. Ali lokalno može stvoriti značajno podrhtavanje. Nadamo se da vam je ovo pomoglo – napisali su.

