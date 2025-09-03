Naši Portali
NEOBIČAN TRIK

Zašto ljudi prekrivaju retrovizore plastičnim vrećicama? Razlog je iznenađujuće logičan

03.09.2025.
Ptice često zamijene vlastiti odraz u retrovizoru s drugim uljezom, što izaziva obrambenu reakciju.

Zamotani retrovizori automobila u plastične vrećice možda izgledaju neobično, ali iza tog prizora stoji sasvim razuman razlog. Naime, to je jednostavna metoda kojom vozači sprječavaju ptice da napadaju svoja vozila – posebno u razdoblju parenja, kada su ptice izrazito osjetljive na svoj teritorij, piše El Pais.

Ptice često zamijene vlastiti odraz u retrovizoru s drugim uljezom, što izaziva obrambenu reakciju. U pokušaju da "otjeraju protivnika", ptice udaraju kljunom i krilima, što može ostaviti ogrebotine i druga oštećenja na vozilu.

Osim mehaničkih oštećenja, prisutnost ptičjeg izmeta na karoseriji predstavlja dodatni problem. Njegova kiselost s vremenom može nagristi zaštitni sloj laka, a dugotrajnim izlaganjem može doći i do oštećenja boje automobila. Vrlo učinkovit trik jest pokrivanje bočnih ogledala plastičnim vrećicama ili posebno dizajniranim navlakama. Time se uklanja refleksija, pa ptica više ne prepoznaje "protivnika" i odustaje od napada. Preporučuje se vrećice postaviti odmah nakon parkiranja te ih učvrstiti kako ih vjetar ne bi odnio. Ovakva praksa je česta u prirodnim i kamperskim okruženjima.
