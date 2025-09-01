Zaštitnik kapitalističkih elita i dolara ne želi da Amerika postane Turska

Donald Trump otpustio je prije nekoliko tjedana šeficu Zavoda za statistiku rada samo zato što mu se nisu svidjeli podaci o usporavanju rasta zaposlenosti što ih je statistički zavod netom bio objavio, uz najavu da će na čelo zavoda doći netko "puno kompetentniji i kvalificiraniji".



No bila je to samo kap u moru smjena što ih je Trump napravio nakon povratka u Bijelu kuću. Proteklih mjeseci provedene su masovne čistke i otpuštanja u redovima državne administracije, što je sve donedavno bilo nezamislivo u američkom političkom sustavu. Trump je proveo i temeljitu čistku u redovima vojske, obavještajnih službi, diplomacije i raznih državnih institucija i agencija, iz kojih je potjerao sve svoje protivnike i one koji su ga kritizirali. Na čelna mjesta postavljeni su Trumpovi lojalisti i oni koji su spremni provoditi njegovu radikalnu agendu na svim područjima, od zakonodavstva, preko ekonomije i financija, pa sve do unutarnjih i vanjskih poslova. Protiv brojnih bivših službenika i istaknutih političara otvaraju se istrage i najavljuju suđenja. U samo nekoliko mjeseci Trump je uspio radikalno transformirati američku administraciju postavljajući svoje bliske saveznike i ljude od povjerenja na ključne pozicije, što mu sada omogućava veću kontrolu nad državnim aparatom i jačanje političkog utjecaja.