ŠEF SREDIŠNJE BANKE

Zaštitnik kapitalističkih elita i dolara ne želi da Amerika postane Turska

Autor
Denis Romac
01.09.2025.
u 13:15

Trump se u posljednje vrijeme bezbroj puta obrušio na Powella, nazivajući ga "budalom" i "nesposobnjakovićem" i prijeteći mu smjenom. Najviše mu zamjera to što tvrdoglavo, zbog straha od inflacije, odbija sniziti kamatne stope

Donald Trump otpustio je prije nekoliko tjedana šeficu Zavoda za statistiku rada samo zato što mu se nisu svidjeli podaci o usporavanju rasta zaposlenosti što ih je statistički zavod netom bio objavio, uz najavu da će na čelo zavoda doći netko "puno kompetentniji i kvalificiraniji".

No bila je to samo kap u moru smjena što ih je Trump napravio nakon povratka u Bijelu kuću. Proteklih mjeseci provedene su masovne čistke i otpuštanja u redovima državne administracije, što je sve donedavno bilo nezamislivo u američkom političkom sustavu. Trump je proveo i temeljitu čistku u redovima vojske, obavještajnih službi, diplomacije i raznih državnih institucija i agencija, iz kojih je potjerao sve svoje protivnike i one koji su ga kritizirali. Na čelna mjesta postavljeni su Trumpovi lojalisti i oni koji su spremni provoditi njegovu radikalnu agendu na svim područjima, od zakonodavstva, preko ekonomije i financija, pa sve do unutarnjih i vanjskih poslova. Protiv brojnih bivših službenika i istaknutih političara otvaraju se istrage i najavljuju suđenja. U samo nekoliko mjeseci Trump je uspio radikalno transformirati američku administraciju postavljajući svoje bliske saveznike i ljude od povjerenja na ključne pozicije, što mu sada omogućava veću kontrolu nad državnim aparatom i jačanje političkog utjecaja.

