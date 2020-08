Zaštita kućnih ljubimca smanjuje i rizik od bolesti

Unutarnji i vanjski nametnici zajednički su ljudima i životinjama. Kako na nas negativno utječu ubodi komaraca, krpelja, muha, tako su na njih osjetljivi i naši ljubimci. Štiteći ih, smanjujemo rizik pojave bolesti koje im oni mogu prenijeti. Najčešći nametnici koji prenose bolesti su krpelji.

Krpeljno prenosive bolesti u našim krajevima ranije su bile specifične za ljetna i proljetna razdoblja. No, kako su nam klimatski uvjeti tijekom cijele godine sve topliji, ovi nametnici vrebaju i u zimskim mjesecima. Stoga se sve više vlasnika odlučuje primjenjivati zaštitu protiv vanjskih nametnika i tijekom hladnijih mjeseci. Krpeljno prenosive bolesti s kojima se susrećemo su monocitna erlihioza, granulocitna anaplazmoza, ciklička trombocitopenija te lymska borelioza za koju je Hrvatska endemično područje Europe. Povišena tjelesna temperature te nevoljkost i smanjen apetit simptomi su zajednički svim četirima bolestima. Kao nespecifični simptomi mogu se pojaviti proljev, povraćanje, kašalj, otežano disanje... Tipičnija za monocitnu erlihiozu je sklonost krvarenju, a granulocitna anaplazmoza može uzrokovati šepanje. Kod cikličke trombocitopenije simptomi se pojavljuju i povlače u cikličkim periodima. Iako najpoznatija, lymska borelioza kod ljubimaca uglavnom ne izaziva nastanak kliničkih simptoma, odnosno bolesti. U južnijim krajevima pojavljuje se još jedan nametnik, papatač, poznatiji kao “komarčić”, koji prenosi dirofilariozu (srčani i kožni crv). Bolest koju uzrokuje srčani crv dugo ostaje neprimjetna, a prvi simptomi javljaju se u respiratornom sustavu jer paraziti obitavaju u plućnoj arteriji, krvnoj žili koja dovodi krv bogatu kisikom u srce. Bolest je kronična te smanjuje kvalitetu života ljubimca.

Zato je nužno životinje štititi protiv nametnika i prilikom odlaska na ljetovanje. Izbor oblika zaštite je velik, od tableta preko ampula, sprejeva do ogrlica. Ako ljubimci vole vodu i kupanje, treba biti oprezan pri izboru jer neki oblici zaštite nisu vodootporni ili imaju određeno vremensko ograničenje od trenutka aplikacije do prvog kupanja. Primjer toga su spot-on ampule koje se ljubimcu utrljavaju u kožu te je potrebno određeno vrijeme apsorpcije (uglavnom 48 sati) kako se djelatna tvar s površine kože ne bi isprala. Ogrlice variraju, na tržištu se mogu naći i one vodootporne i one koje nisu. Tablete nisu u interakciji s vodom jer se unose putem probavnog sustava te su prvi izbor za ljubimce koji su ljubitelji kupanja, kao i za one s dermatološkim problemima jer ne dolaze u izravan doticaj s kožom.

Također, brojni preparati djeluju i na unutarnje parazite (gliste, trakavice) što je važno jer je kod nas propisano obavezno tretiranje pasa protiv ehinokokoze (mala pseća trakavica) jednom godišnje, ali se preporučuje svaka tri mjeseca.

Kako odabrati zaštitu protiv unutarnjih i vanjskih nametnika:

1. raspitajte se koje nametnike (unutarnji, vanjski paraziti) pokriva kupljeni preparat

2. nakon stavljanja spot-on preparata (ogrlice, ampule, sprejevi) obratite pažnju na potencijalne alergijske reakcije

3. svakih nekoliko tjedana prebrišite ogrlice te ih malo “rastegnite“

4. provjerite u kojem vremenskom razdoblju je potrebna ponovna aplikacija preparata

5. uvijek skinite krpelja sa životinje, neovisno o tome nosi li zaštitu ili ne.