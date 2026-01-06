Naši Portali
NOVA SABORSKA SEZONA

HDZ ne isključuje da će se Ustavni i Vrhovni sud rješavati u paketu

Zagreb: Sabor glasovanjem zaključuje 8. sjednicu
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Iva Boban Valečić, Petra Maretić  Žonja
06.01.2026.
u 21:48

Praznici su gotovi, saborske zastupnike čeka puno važnih tema

Zastupnici se idući tjedan vraćaju u saborske klupe, a tema koja će zasigurno dominirati prvim tjednima i mjesecima nove godine je kadroviranje u Ustavnom i Vrhovnom sudu. Podsjećamo, kraj godine i početak 2026. Vrhovni sud dočekao je "obezglavljen", a Ustavni sud u "krnjem sastavu" s obzirom na to da vladajući i oporba nisu postigli dogovor o imenovanju sudaca koji bi zamijenili trojicu kojima je mandat istekao u listopadu. Njima je mandat zakonskim automatizmom produljen do 13. travnja, no ne izaberu li se do tada novi suci, Ustavni sud ostat će na 10 sudaca, s tim da je petero njih izabrano s "liste želja" vladajućih, a petero na prijedlog oporbe. To pak znači da uskoro ni jedna strana neće moći donositi odluke bez dogovora, što je posebno značajno s obzirom na činjenicu da je više politički delikatnih odluka posljednjih godina Ustavni sud donio preglasavanjem, odnosno glasovima sedam sudaca "vladajućih", naprema šest "oporbenih".

Ključne riječi
SDSS Ustavni sud Vrhovni sud Sabor

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
strahimir
22:47 06.01.2026.

U paketu treba maknuti slučajnog štetočinu sa Pantovčaka koji ugrožava stabilnost države.

