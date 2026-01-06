HDZ ne isključuje da će se Ustavni i Vrhovni sud rješavati u paketu

Zastupnici se idući tjedan vraćaju u saborske klupe, a tema koja će zasigurno dominirati prvim tjednima i mjesecima nove godine je kadroviranje u Ustavnom i Vrhovnom sudu. Podsjećamo, kraj godine i početak 2026. Vrhovni sud dočekao je "obezglavljen", a Ustavni sud u "krnjem sastavu" s obzirom na to da vladajući i oporba nisu postigli dogovor o imenovanju sudaca koji bi zamijenili trojicu kojima je mandat istekao u listopadu. Njima je mandat zakonskim automatizmom produljen do 13. travnja, no ne izaberu li se do tada novi suci, Ustavni sud ostat će na 10 sudaca, s tim da je petero njih izabrano s "liste želja" vladajućih, a petero na prijedlog oporbe. To pak znači da uskoro ni jedna strana neće moći donositi odluke bez dogovora, što je posebno značajno s obzirom na činjenicu da je više politički delikatnih odluka posljednjih godina Ustavni sud donio preglasavanjem, odnosno glasovima sedam sudaca "vladajućih", naprema šest "oporbenih".