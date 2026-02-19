Naši Portali
KONCESIJSKA ODOBRENJA

Svi žele u ovaj biznis, stigle čak 933 prijave: 'Počeli su veliki pritisci'

19.02.2026.
u 08:01

Od ove godine jednake uvjete prijave imaju svi državljani Europske unije, što je dodatno pojačalo konkurenciju.

Veliki je interes iskazan za koncesijska odobrenja na području Baške Vode. Za 94 dozvole dozvole pristigle su čak 933 prijave, a ponuđeni iznosi u pojedinim slučajevima dosežu razine koje otvaraju pitanje rentabilnosti, piše portal Pod Biokovom.

Navode kako je za jednu poziciju Aquaparka ponuđeno 71 tisuća eura godišnje dok druga doseže 64 tisuće. Navode i da se za koncesiju od 16 ležaljki i 16 suncobrana nudi i do 30 tisuća eura. Od ove godine jednake uvjete prijave imaju svi državljani Europske unije, što je dodatno pojačalo konkurenciju, piše portal.

Navode kako povjerenstvo sada mora bodovati 933 ponude, a ocjenjuje se tako da cijena nosi 50 posto ukupnih bodova, iskustvo 10, certifikati materijala 10 i razdoblje obavljanja djelatnosti 30 posto. - Od jučer su počeli veliki pritisci. Moramo sjesti i svaku ponudu detaljno bodovati, visinu ponude, iskustvo, certifikate i svu dokumentaciju. Nakon toga prijedlog ide Općinskom vijeću. Vijeće može prihvatiti prijedlog, ali ima pravo i odlučiti drukčije. Može nečija ponuda biti najveća, a da se prihvati ona najmanja. Na prijedlog vijeća odluku potpisuje načelnik, istaknuo je Matejas Jozipović, predsjednik Općinskog vijeća Baške Vode, piše Pod Biokovom.
HE
Hecim
08:07 19.02.2026.

Centa vam ne dam za vase smrdljive preskupe lezaljke kojima okupirate 2/3 plaze!

