Svi žele u ovaj biznis, stigle čak 933 prijave: 'Počeli su veliki pritisci'

Veliki je interes iskazan za koncesijska odobrenja na području Baške Vode. Za 94 dozvole dozvole pristigle su čak 933 prijave, a ponuđeni iznosi u pojedinim slučajevima dosežu razine koje otvaraju pitanje rentabilnosti, piše portal Pod Biokovom.

Navode kako je za jednu poziciju Aquaparka ponuđeno 71 tisuća eura godišnje dok druga doseže 64 tisuće. Navode i da se za koncesiju od 16 ležaljki i 16 suncobrana nudi i do 30 tisuća eura. Od ove godine jednake uvjete prijave imaju svi državljani Europske unije, što je dodatno pojačalo konkurenciju, piše portal.

Navode kako povjerenstvo sada mora bodovati 933 ponude, a ocjenjuje se tako da cijena nosi 50 posto ukupnih bodova, iskustvo 10, certifikati materijala 10 i razdoblje obavljanja djelatnosti 30 posto. - Od jučer su počeli veliki pritisci. Moramo sjesti i svaku ponudu detaljno bodovati, visinu ponude, iskustvo, certifikate i svu dokumentaciju. Nakon toga prijedlog ide Općinskom vijeću. Vijeće može prihvatiti prijedlog, ali ima pravo i odlučiti drukčije. Može nečija ponuda biti najveća, a da se prihvati ona najmanja. Na prijedlog vijeća odluku potpisuje načelnik, istaknuo je Matejas Jozipović, predsjednik Općinskog vijeća Baške Vode, piše Pod Biokovom.