Amerikanci spremni za napad na Iran: Izvori otkrili kada bi mogao početi udar

Američka vojska spremna je napasti Iran već ovog vikenda, iako američki predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o tome hoće li odobriti takve akcije, rekli su izvori upoznati s tim pitanjem za CNN. Bijela kuća je obaviještena da bi vojska mogla biti spremna za napad do vikenda, nakon značajnog gomilanja zračnih i pomorskih sredstava na Bliskom istoku posljednjih dana, rekli su izvori. No, jedan izvor upozorio je da se Trump zalagao i za i protiv vojne akcije te anketirao savjetnike i saveznike o tome koji je najbolji postupak. Visoki dužnosnici nacionalne sigurnosti sastali su se u srijedu u Bijeloj kući kako bi razgovarali o situaciji u Iranu, rekla je osoba upoznata sa sastankom. Trumpa su u srijedu o njihovim neizravnim razgovorima s Iranom koji su se održali dan ranije izvijestili i posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet. Nije bilo jasno hoće li Trump donijeti odluku do vikenda. "On provodi puno vremena razmišljajući o ovome", rekao je jedan izvor.

Iranski i američki pregovarači razmjenjivali su bilješke tri i pol sata u utorak tijekom neizravnih pregovora u Ženevi, iako su otišli bez jasnog rješenja. Glavni iranski pregovarač rekao je da su se obje strane dogovorile o "skupu vodećih načela", iako je američki dužnosnik rekao da "još uvijek ima mnogo detalja za raspravu".

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u srijedu da se očekuje da će Iran pružiti više detalja o svojoj pregovaračkoj poziciji "u sljedećih nekoliko tjedana", ali nije rekla hoće li Trump odgoditi vojnu akciju unutar tog vremenskog razdoblja. Očekuje se da će američki državni tajnik Marco Rubio otputovati u Izrael 28. veljače kako bi se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i obavijestio ga o pregovorima s Iranom, rekao je u srijedu dužnosnik State Departmenta za CNN. "Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država", rekla je Leavitt. Dodala je da iako je „diplomacija uvijek njegova prva opcija“, vojna akcija ostaje na stolu. "Postoji mnogo razloga i argumenata koji bi se mogli navesti za napad na Iran", rekla je, dodajući da se Trump prije svega oslanja na savjete svog tima za nacionalnu sigurnost.

Netransparentne izjave potaknule su sve veći strah od vojnog sukoba između dviju nacija. USS Gerald Ford - najnaprednija skupina nosača zrakoplova u američkom arsenalu mogla bi stići u regiju već ovog vikenda, nakon niza drugih vojnih gomilanja . Sredstva američkih zračnih snaga sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući tankere za punjenje gorivom i borbene zrakoplove, premještaju se bliže Bliskom istoku, prema izvorima upoznatim s kretanjima.