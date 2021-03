Zaraza bukti u Sarajevu: Ulice su jezivo prazne. Uhvatila nas je neka jeza, ima puno mrtvih, umiru mlađi

U BiH koronavirus se ubrzano širi. Zdravstveni sustav je preopterećen, a satima se čeka na preglede. U posljednja 24 sata u Kantonu Sarajevo je registrirano čak 824 novozaražene osobe. Od jučer je preminulo devet osoba.

U ponedjeljak je u BiH potvrđeno nešto manje od 600 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 63 smrtna slučaja povezana su s koronavirusom. Predstavnici vlasti i zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se stanje neprekidno pogoršava i podsjeća na ono iz talijanskog Bergama s početka pandemije. Zaraza se nastavlja širiti svim dijelovima zemlje, no posebice dramatične vijesti vezane su za Sarajevo pa je predsjednik vlade Sarajevske županije Edin Forto kazao kako je taj dio zemlje "u scenariju Bergamo".

Da je situacija ozbiljna i da su ljudi u strahu potvrdio nam je i 43-godišnji Admir iz Sarajeva (podaci poznati redakciji). Na pitanje kakva je atmosfera u Sarajevu kaže: "Uhvatila nas je neka jeza, ima puno mrtvih".

Admir se također zarazio koronavirusom, ne zna gdje. I on i supruga, na sreću, prošli su samo s blažim simptomima.

"Prošao sam s blažim simptomima. Izgubio sam njuh i sada se nakon tri dana vraća. I sam sam bio neki skeptik, dok nisam obolio od Covid-19", dodaje.

Ovaj Sarajlija ističe da o velikom broju zaraženih svjedoči i navala na zdravstveni sustav koji je preopterećen. "To sam vido kada sam obolio. Došao sam na pregled u Covid ambulantu, tamo sam čekao šest sati na pregled. Ne može sustav primiti toliki broj zaraženih", kazao nam je Sarajlija. Upravo se, kaže zbog toga uvode mjere, jer zdravstveni sustav ne može sve to izdržati.

"Da je alarmantno, osjeća se širom grada. Pojedine ulice u gradu navečer su sablasno prazne. Ljudi se boje sada. Velike brojke umrlih i zaraženih su doprle do velike većine, naravno da ima buntovnika, teroteričara zavjere, ali većina ljudi je shvatila ozbiljnost situacije. Naravno, postoje pojedinci koji svojim neodgovornim ponašanjem krše mjere i ne brinu za sigurnost drugih", kazao je Admir.

Kaže nam da apsolutno nije istina da se ljudi u Sarajevu ne drže mjera. "Ljudi četiri mjeseca nose maske na javnim površinama, na otvorenom, to je sigurno 95 posto ljudi, no ono što naglašavam da ima i onih neodgovornih", dodaje. Kafići su vidno prazni, no, ipak rade oni lokali gdje se okupljaju mladi.

"I mlađi ljudi umiru, vidi se da je ozbiljna situacija, stari su umirali u prvom i drugom valu, sada se događa da umire veliki broj s ljudi u najboljim godinama", dodaje 43-godišnjak iz Sarajeva.

Glavni grad BiH je proteklog vikenda bio suočen s "mini lockdownom", čiji je cilj bio pokušati spriječiti daljnji eksponencijalni rast broja novozaraženih. Zatvoreni su bili ugostiteljski objekti, šoping centri, tržni centri. U Sarajevu se nastava održava online.

U Bosni i Hercegovini od koronavirusa umrlo je više ljudi nego u Kini, iz koje je ovaj virus i potekao. Kina, prema procjenama, ima više od 1,4 milijarde stanovnika, a BiH tek nešto više od tri milijuna. Prema podacima koji se mogu pronaći na stranici Svjetske zdravstvene organizacije, u Kini je od koronavirusa do ovog trenutka umrlo 4.849 osoba, a u Bosni i Hercegovini 5.584, piše Vecernji.ba.