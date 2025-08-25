Zar samcu (50) prije priuštivi stan nego obitelji na minimalcu?

Hrvatska ima oko 900 tisuća mladih od 20 do 39 godina, a Vlada planira do 2030. osigurati oko 20.000 priuštivih stanova i to kroz program priuštivog najma njih 9000, kombinacijom POS-ovih modela izgradnje 8000 te još 2000 stanova izgradnjom i obnovom na potpomognutim područjima. Prijedlog programa priuštivog najma Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je prije svega socijalna, a ne demografska mjera, koja će dijelu obitelji s djecom, s minimalnim i ispodprosječnim plaćama osigurati priuštivi stan, dok će ga mladi i obitelji s prosječnim plaćama teško dobiti.

Predloženi sustav bodovanja može proizvesti i apsurdnu situaciju da će samac od 50 godina bez nekretnine koji cijeli život živi Zagrebu i zarađuje 1125 eura (jedna i pol minimalna plaća) prije od države dobiti priuštivi stan nego obitelj s dvoje djece koja živi s dvije minimalne plaće, a u Zagreb se doselila prije 15 godina. Sustav bodovanja pogoduje starijem samcu jer “prema mjestu prebivališta, najmoprimcu pripada 0,5 bodova za svaku navršenu godinu prebivanja na području jedinice lokalne samouprave za koju se prijavljuje na javni poziv”. U ostalim kategorijama broj bodova na temelju dobi, broja djece i članova uže obitelji (roditelji i djeca), mjesečnih prihoda, invaliditeta (najmoprimca ili člana obitelji), stručne spreme... je ograničen. Taj apsurd je u javnom savjetovanju komentirala i jedna građanka: “Za sve kategorije postavljen je maksimalni broj bodova osim za prebivalište. Teoretski zbog toga osoba koja npr. živi u Zagrebu 60 godina može dobiti 30 bodova i biti ispred obitelji s više djece s minimalnim primanjima. Ovu kategorija bodova također treba ograničiti na maksimalnih 10”. Ima i samac koji cijeli život Zagrebu plaća prirez ili porez pravo na priuštivi stan, ali treba mu ga osigurati grad, a ne država. Ovako će samac (50) dobiti prednost ispred obitelji s dvoje djece koja mjesečno zarađuje tri minimalca, ispred mladog para bez djece s medijalnom ili prosječnom plaćom i ispred mlade osobe (20) bez roditeljske skrbi. A djeci bez roditelja koja nakon punoljetnosti izlaze iz dječjih domova jedini roditelj je država i trebaju imati prednost ispred svih u dobivanju priuštivog stana, jer osam bodova koje će automatizmom dobiti neće im pomoći da dođu do krova nad glavom. Samca u Zagrebu može preskočiti po bodovima tek obitelj s dvoje djece od kojih je jedno s teškoćama u razvoju ili ako jedan član obitelji ima teški invaliditet. Predlagatelj nije definirao što su to teškoće djece u razvoju koje mogu biti ozbiljne, ali i lakše i prolazne, a u osam županija je čak oko 10% učenika s teškoćama u razvoju, pa ako to ostane nedefinirano obitelj djeteta s lakšim teškoćama u razvoju mogla bi imati prednost ispred obitelji koja ima člana ili dijete sa 100-postotnim invaliditetom! Minimalna plaća kod nas je oko 750 eura neto, prosječna 1444 eura, a medijalna 1233 eura, što znači da polovina zaposlenih prima manje od tog iznosa.

Demograf i akademik prof. dr. sc. Anđelko Akrap ističe da su mjere iz programa priuštivog najma dobre, ali parcijalne i ne rješavaju bit problema. – Program priuštivog najma je više socijalna mjera za stambeno zbrinjavanje obitelji s malim prihodima koji već imaju djecu. Nije prilagođen mladim ljudima koji nemaju djecu, a žele ih imati, no ne mogu si u Hrvatskoj s prosječnim primanjima osigurati priuštivi stan. Problem priuštivog stanovanja je univerzalni problem, a ove parcijalne mjere zaobilaze bit problema da mladi ljudi koji se odlučuju na imanje djece ne mogu riješiti temeljni problem, a to je stanovanje. Druga razina problema je da ne možemo očekivati da će se program priuštivog stanovanja bitno odraziti na veći broj rođenih jer su to socijalne mjere za stambeno zbrinjavanje, a ne demografske. Demografska politika mora biti uklopljena u cjeloviti razvoj jer neće nitko zbog tri boda za priuštivi stan ostati u Lici ili se u nju vratiti – govori Akrap.

Pozdravlja to što će obitelji s djecom na minimalcu lakše doći do priuštivog stana, ali se pita na što će računati mladi ljudi s prosječnim plaćama koji odlučuju hoće li ostati ili otići iz ove zemlje jer su cijene stanova u zadnjih osam godina enormno porasle i ne prati ih rast plaća. – Moramo biti svjesni da se nama zbog malog broja živorođene djece godišnje urušava čitav obrazovni sustav i sustav priljeva vlastite radne snage. Te mjere socijalne politike su dobrodošle, ali nama je nužna dugoročna cjelovita demografska politika uklopljena u gospodarski razvoj koja će zadržati mlade u zemlji. I ne može to biti samo zadatak Ministarstva demografije već i Ministarstva obrazovanja i drugih. Nitko više ne spominje naše mlade iseljene ljude kao da se mogu samo tako nadomjestiti, oporba se bavi ideološkim problemima od prije pola stoljeća, a broj Hrvata se ubrzano smanjuje – napominje Akrap.

Kaznena odgovornost

Iako se u Nacionalnom planu stambene politike navodilo da je nedostupnost priuštivih stanova i kasna dob u kojoj mladi napuštaju roditeljski dom demografska prepreka, program priuštivog najma neće otkloniti te prepreke. No omogućava lokalnoj samoupravi da odredi posebne bodove za deficitarna zanimanja i stambeno ih prioritetno zbrine. Najmoprimci koji će se javiti na javni poziv morat će potpisati izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod kaznenom odgovornošću o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva te izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da oni i članovi uže obitelji nemaju u vlasništvu stambenu nekretninu na području RH ili da je neodgovarajuća kao i da nemaju drugih primanja osim navedenih u potvrdi o visini dohotka i primitaka u prethodnoj godini. Želi se izbjeći fiktivno prijavljivanje izvanbračnih/neformalnih partnera kako bi se dobili dodatni bodovi, ali i to da priuštive stanove dobiju oni koji su formalno prijavljeni na minimalac, a ostatak novca primaju na ruke. A potonjih u Hrvatskoj ima.