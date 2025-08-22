Na tržište ulazi 600 tisuća praznih stanova: Najviša cijena najma 30% prihoda obitelji

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo je u javno savjetovanje prijedlog programa priuštivog najma, čiji je cilj povećati ponudu dugoročnog i dostupnog najma stanova. Ideja je da se stambene jedinice koje godinama zjape prazne – bilo u državnom bilo u privatnom vlasništvu – ponude građanima koji svoje stambeno pitanje ne mogu riješiti na tržištu. Država bi pritom vlasnicima stanova nadoknadila razliku između priuštive i tržišne cijene najma.



Program je dio Nacionalnog plana stambene politike RH do 2030. godine, a predviđa se da bi njegovim provođenjem dio od oko 600 tisuća praznih nekretnina u zemlji mogao biti stavljen u funkciju.