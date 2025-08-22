Naši Portali
PRIUŠTIVO STANOVANJE

Na tržište ulazi 600 tisuća praznih stanova: Najviša cijena najma 30% prihoda obitelji

storyeditor/2025-08-22/PXL_250725_135930693.jpg
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
22.08.2025.
u 18:19

BačIćevo ministarstvo uputilo je u javno savjetovanje prijedlog programa priuštivog najma. Dio je Nacionalnog plana stambene politike RH do 2030., a predviđa se da bi tako dio od oko 600 tisuća praznih nekretnina u zemlji mogao biti stavljen u funkciju

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo je u javno savjetovanje prijedlog programa priuštivog najma, čiji je cilj povećati ponudu dugoročnog i dostupnog najma stanova. Ideja je da se stambene jedinice koje godinama zjape prazne – bilo u državnom bilo u privatnom vlasništvu – ponude građanima koji svoje stambeno pitanje ne mogu riješiti na tržištu. Država bi pritom vlasnicima stanova nadoknadila razliku između priuštive i tržišne cijene najma.

Program je dio Nacionalnog plana stambene politike RH do 2030. godine, a predviđa se da bi njegovim provođenjem dio od oko 600 tisuća praznih nekretnina u zemlji mogao biti stavljen u funkciju.

Ključne riječi
stambena politika subvencije države prazni stanovi priuštiv najam

Komentara 12

Pogledaj Sve
VI
Vivian
18:34 22.08.2025.

Privatno vlasnistvo je stvar vlasnika, drzava u to nema sta petljati.

KR
Kradomicekradeze&
18:52 22.08.2025.

Mjera je promašena i samo će država podvući crtu pod minimalnu najamninu. Jer niže od onoga što ponudi apn tržišne najamnine neće ići. To kao prvo. A drugi možda i veći problem je što su sve sveli na istu cijenu kvadrata bez obzira na kvalitetu. A to znači da će mjeru pokušati iskoristiti vlasnici šupa koji do sada nisu imali što tražiti na tržištu. Jer oni koji imaju kvalitetne stanove i do sada su ih mogli iznajmiti po većim cijenama od onog što nudi apn. Samo će zeznuti one koji su do sada imali dugogodišnji povoljan najam jer ga više neće moći zadržati po cijeni nižoj od APN-a.

SE
Serđo23
18:46 22.08.2025.

Čudili smo se zašto dva stana u Trstu ( na moru ) pred kojim je usidrena jahta od pola milijarde € , koštaju kao jedan u Zagrebu . Ubrzo će nam biti jasnije ! A još kad naši dignu pričuvu kao u EU !?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

