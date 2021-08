Zapovjedniku SJB Obrovac, kojeg sumnjiče i za ubojstvo Modrićeva djeda, odbijena žalba

Željku Badži, bivšem zapovjedniku specijalne jedinice policije (SJB Obrovac), osumnjičenom za ratni zločin nad civilima koji su ubijeni u prosincu 1991. u Jasenicama te protiv kojeg je zbog toga koncem srpnja pokrenuta istraga na Županijskom sudu u Splitu, odbijena je žalba. Među civilima koji su 1991. ubijeni bio je i Luka Modrić, djed kapetana hrvatske reprezentacije i nogometaša Real Madrida.

Istraga za taj zločin bila je pokrenuta još 1993., a zamolbenim putem su 2011. u Beogradu zbog tog zločini bili ispitani Đorđe Jelić i Bogdan Gagić, nekadašnji pripadnici milicije tzv. SAO Krajine. Njih se tada sumnjičilo se za ratni zločin nad civilnim stanovništvom, počinjen 18. prosinca 1991. u Jesenicama. Tada je ubijeno sedam civila, a među ubijenima bio je i Modrićev djed. Jelić i Gagić, koji su bili nedostupni našem pravosuđu, tada su se sumnjičili da su nepoznatim pripadnicima postrojbe kojom su zapovijedali naložili fizičku likvidaciju i mučenje civila hrvatske nacionalnosti. Osim toga sumnjičili su se da su spomenute zločine počinili sljedeći velikosrpsku politiku etničkog čišćenja na privremeno okupiranim područjima Hrvatske. Osim Luke Modrića, tada su ubijeni Stipe Zubak, Zorka Zubak, Ivan Maruna, Manda Maruna, Božica Jurčević i Martin Bužonja. Svi su bili starije dobi, a obdukcijski nalazi pokazali su da su ubijeni hicima iz vatrenog oružja, i to uglavnom s leđa.

Tadašnja istraga je pokrenuta na Županijskom sudu u Zadru, no kako su u međuvremenu osnovana četiri specijalizirana suda za ratne zločine, slučaj je sada pod ingerencijom Županijskog suda u Splitu. Što se dogodilo s Jelićem i Gagićem u zadnjih 10 godina nije baš najjasnije, no istraga je u međuvremenu koncem srpnja zbog tog zločina očito pokrenuta i protiv Badže. On se žalio na rješenje o provođenju istrage, navevši da ono nije zasnovano na zakonu. Njega se sumnjičilo da je predvodio spomenutu specijalnu jedinu policije odgovornu za zločin, a prema iskazima nekih očevidaca, osobno je ubijao neke civile. Jedan od svjedoka kazao je da je Badžo ubio Modrićeva djeda. No Badžo je pobijao taj iskaz, navevši da svjedok nije rekao tko je točno pucao ni tko je ubio Modrićeva djeda, te je tvrdio da on spomenutom jedinicom nije zapovijedao. Tvrdio je i da nije znao za zločine, koje je opisao kao činove samovoljnih pojedinaca, te je naveo da zločin nije moga spriječiti. Zbog toga je u žalbi tražio da se rješenje o provođenju istrage protiv njega ukine.

No žalba mu je odbijena jer splitski sud smatra da u ovoj fazi postupka iz prikupljene dokumentacije i iskaza svjedoka proizlazi, kako kažu, dostatna razina osnovane sumnje da su pripadnici jedinice koju je predvodio Badžo počinili navedene zločine. Sud osim toga smatra da se tek nakon provedene istrage može odlučiti hoće li ona biti obustavljena ili će rezultirati podizanjem optužnice protiv Badže.

Što se pak ubojstva Modrićeva djeda tiče, o njemu su svjedočili, očevici, od koji su se neki skrivali po šumi, a Modrićev djed im je donosio hranu. Nakon toga se vraćao kući kako bi pustio stoku na ispašu. Rođak Modrićevih koji se skrivao malo nakon starčeva odlaska vidio je dva automobila u kojima su bili pripadnici srpskih parapostrojbi. Čuo je da se automobil zaustavio, kako netko trči, nešto viče, a zatim prvo rafalnu, a potom pojedinačnu paljbu.

– Bio sam predaleko, tako da nisam vidio tko su ti ljudi. No bio sam uvjeren da je riječ o pripadnicima tzv. specijalnog voda milicije SAO Krajine. Otišli su u smjeru zaseoka, tamo se zadržali neko vrijeme te potom otišli put Obrovca – ispričao je taj svjedok.

Sljedeći dan rodbina je našla tijelo Luke Modrića. Rodbina ubijenih civila dostavila je i imena pripadnika srpskih parapostrojbi za koje je sumnjala da su sudjelovali u zločinu.