Novi udarac na džep građana, proizvođači upozoravaju: 'Hrvatska će možda imati krumpira do siječnja'

Krumpir, jedna od najomiljenijih namirnica uskoro će za mnoge Hrvate biti preskup.

Proizvodnja u Međimurju gdje je u Hrvatskoj proizvodi najviše tog povrća smanjena je i do 70 posto u odnosu na lani zbog velike suše koja je pogodila to područje. Jake padaline uništile su krumpir u drugim dijelovima Europe, što znači da će krumpir biti itekako tražena roba u mjesecima koji slijede.

Krumpir se u maloprodaji može kupiti za 6 kuna po kilogramu, a proizvođači najavljuju kako ga uopće neće biti i idućih dana cijena krumpira porast će na čak sedam kuna za kilogram.

- Smanjenje proizvodnje od čak 70 posto dogodilo se u cijeloj Hrvatskoj, u Lici su ti gubitci još veći. Prošle godine prinos krumpira po hektaru bio je 45, a ove godine u Međimurju i Zagorju, kao najvećim proizvođačima, prosjek je 15 tona po hektaru, znači trećina u odnosu prema lanjskim prinosima - izjavio je Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira za Glas Slavonije.

Zbog loše situacije diljem Europe problematičan je i njegov uvoz.

- Moja je procjena da će Hrvatska možda imati krumpira do siječnja. Trgovci koji su radili ugovore s proizvođačima, otkupljivačima, osigurali su si količine krumpira, no jedan veliki dio neće imati te robe - dodaje Mesarić.

Predsjednik Udruge međimurskih proizvođača navodi kako je već došlo do poskupljanje krumpira u Njemačkoj i to za 30 centa. A oni koji se nadaju da bi mogli doskočiti tome tako da odu i pokupuju krumpir, mogli bi to požaliti jer će im krumpir proklijati jer nema primjene zaštitnog sredstva.

