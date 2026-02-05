Mladić naručio Uber, prišao krivom automobilu pa završio mrtav nakon brutalnog napada

U Kölnu je tragično stradao 20-godišnji mladić nakon što je greškom prišao pogrešnom automobilu, uvjeren da je riječ o Uberu koji je naručio. Uslijedio je sukob u kojem ga je suprug vozačice teško pretukao, a mladić je kasnije preminuo od zadobivenih ozljeda. Naizgled bezazlena pogreška završila je smrtnim ishodom u Kölnu, gdje je 20-godišnjak izgubio život nakon nasilnog sukoba s 25-godišnjim muškarcem, izvijestili su policija i državno odvjetništvo. Kako navode istražitelji, mladić je zaustavljeni automobil zamijenio za Uber-taksi koji je prethodno naručio te mu je prišao. Tada je došlo do konflikta sa suprugom vozačice, koji ga je tijekom fizičkog obračuna više puta udario. Žrtva je pala na tlo i zadobila teške ozljede glave. "U pogrešnom uvjerenju da se radi o naručenom Uber-vozilu, došlo je do fizičkog sukoba s 25-godišnjim suprugom vozačice", priopćila je policija.

Nesretan događaj zbio se u nedjelju oko 1.45 sati u četvrti Longerich. Mladić se u tom trenutku vraćao kući s proslave u društvu djevojke i oca. Unatoč liječničkoj pomoći, u ponedjeljak je preminuo od posljedica teških ozljeda glave, piše Fenix. Slučaj i dalje istražuje odjel za ubojstva. U drugom, nepovezanom slučaju nasilja, 36-godišnji kondukter teško je ozlijeđen u napadu putnika u vlaku u saveznoj zemlji Falačko-Porajnje. Prema rezultatima obdukcije, preminuo je u srijedu ujutro u Sveučilišnoj bolnici Homburg u Saarlandu zbog krvarenja u mozgu. Državno odvjetništvo navodi kako je 26-godišnji osumnjičenik, grčki državljanin koji prema vlastitim tvrdnjama živi u Luksemburgu, konduktera napao zadavši mu više snažnih udaraca šakom u glavu. I u tom slučaju istraga je još uvijek u tijeku.