Zapad oštro osuđuje tvrdnju Kremlja o 'prljavoj bombi'; Zbog moguće ukrajinske protuofenzive masovni bijeg iz Hersona

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je jedino Rusija sposobna koristiti nuklearno oružje u Europi. Zelenski je kritizirao navode ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua u telefonskim razgovorima sa zapadnim kolegama da bi Ukrajina mogla u trenutnom sukobu pripremati uporabu „prljave bombe“, konvencionalnog oružja čija je jezgra obavijena nuklearnim materijalom.

Tijek događaja:

7:51 - Ukrajina priprema provokaciju u ponedjeljak u regiji Harkiv paljbom protiv civila kako bi optužila ruske oružane snage, rekao je u ponedjeljak Međuresorni koordinacijski centar za humanitarni odgovor u Ukrajini.

"Kijevski režim priprema krvavu provokaciju s ubijanjem svojih građana u svrhu optuživanja Ruske Federacije za ratni zločin. Dana 24. listopada postrojba stranih plaćenika gađat će iz topničkih oruđa mjesto okupljanja civila u gradu Volčansk u Harkivskoj oblasti tijekom podjele pomoći u hrani", priopćio je Centar.

Teroristički čin isplanirao je kijevski režim kako bi diskreditirao ruske oružane snage i optužio Rusiju za ubijanje neboraca, dodaje Centar, piše Tass.

7:13 - Vladimir Putin bi žrtvovao 20 milijuna ruskih vojnika kako bi dobio rat s Ukrajinom i osigurao svoj politički opstanak, rekao je ruski diplomat u egzilu Boris Bondarev. On je zbog rata napustio stalnu rusku misiju pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, te je za Sky News rekao da je Putinova "sreća prošla".

"Mislim da je njegovih 20 godina na vlasti bilo vrlo sretno za njega. On nije pametan, samo ima sreće. Sada mislim da je njegovoj sreći kraj", kazao je.

“Nakon što je izgubio rat, morat će objasniti svojim elitama i svom stanovništvu zašto je to tako i mogao bi naići na probleme u objašnjavanju toga. I nakon toga može doći do toga da ga će ga oporba pokušati smijeniti ili će on pokušati očistiti svoje podređene kako bi pronašao neke ljude koji bi se mogli okriviti za sve te probleme. Bit će razdoblje unutarnjih previranja", dodao je.

7:06 - Rusija je pozvala više civila u okupiranom Hersonu da pobjegnu zbog moguće ukrajinske protuofenzive. Ruske vlasti rekle su stanovnicima da uzmu "dokumente, novac, dragocjenosti i odjeću" zbog "napete situacije na fronti" i izvijestile su u nedjelju da je došlo do "naglog porasta" broja civila koji pokušavaju pobjeći. Oko 25.000 ljudi evakuirano je od utorka, objavila je novinska agencija Interfax.

7:00 - Ukrajina i SAD osudili su tvrdnje Rusije da se Ukrajina sprema upotrijebiti "prljavu bombu" nazivajući opasnim lažima.

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu iznio je tvrdnju o prljavoj bombi u nizu telefonskih razgovora sa zapadnim šefovima obrane. U tim pozivima Šojgu je izrazio "zabrinutost zbog mogućih provokacija Ukrajine korištenjem 'prljave bombe'", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je oštro odbacio tvrdnje da se Kijev spremao upotrijebiti prljavu bombu.

Ako Rusija nazove i kaže da Ukrajina navodno nešto sprema, to znači jedno: "Rusija je sve to već pripremila”, rekao je Zelenski u video obraćanju.

I spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today to discuss the United States’ continued support for Ukraine and to reject Russia’s false allegations that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 23, 2022

6:55 Rusija nastavlja koristiti iranske letjelice bez posade (UAV), inače poznate kao bespilotne letjelice, protiv ciljeva diljem Ukrajine, iako su ukrajinski napori da poraze bespilotne letjelice Shahed-136 sve uspješniji, utvrdilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva. Službeni izvori, uključujući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, tvrde da se do 85% napada presretne, prema najnovijem izvješću britanske obavještajne službe. Cijeli izvještaj glasi:

Ove bespilotne letjelice su spore, bučne i lete na malim visinama, zbog čega je usamljenim letjelicama lako gađati konvencionalnu protuzračnu obranu. Rusija vjerojatno troši velik broj iranskih bespilotnih letjelica Shahed-136 kako bi probila sve učinkovitiju ukrajinsku protuzračnu obranu.

Vjerojatno ih koristi kao zamjenu za precizno oružje dugog dometa proizvedeno u Rusiji koje postaje sve oskudnije.”