Ruski vojni avion srušio se na stambenu zgradu u Sibiru. Guverner: Poginula su oba pilota

Ruski vojni avion srušio se na stambenu zgradu u gradu Irkutsk u Sibiru, objavio je guverner Igor Kobzev na Telegramu i naveo je kako se avion srušio na dvokatnicu.

Ruske novinske agencije objavile su da je zrakoplov u nedjeljnom incidentu bio Su-30. Ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da se zrakoplov srušio tijekom probnog leta.

Guverner je nešto kasnije objavio video s mjesta nesreće i napisao kako su poginula oba pilota.

"Oba pilota su poginula. Nitko od mještana nije ozlijeđen. Navedena adresa mjesta nesreće je ul. Przhevalsky, 32. Ovo je privatna kuća od 100 četvornih metara u kojoj žive dvije obitelji", naveo je.

In Irkutsk, Russia, a military plane crashed into a private two-story building, causing a fire, Russian media reported, citing the local governor. pic.twitter.com/ZRK9SS72d5