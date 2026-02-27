HPK: Zabrana uvoza mineralnih gnojiva u EU udar i na hrvatsku ratarsku proizvodnju

EU je sama sebi maćeha. Na jednoj strani uništava ratare tako da dopušta uvoz bez carina jeftinijih žitarica iz primjerice Ukrajine, a na drugoj stani zabranjuje uvoz jeftinijih gnojiva izvan EU. Zbog toga je prijedlog o privremenoj suspenziji "ad valorem" uvoznih carina na amonijak i ureu prije svega, a odmah i obustava tzv. CBAM za gnojiva dok se ne riješe neizvjesnosti oko cijena i utjecaja na poljoprivredno-prehrambeni sektor - izjavio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Mladen Jakopović, nakon današnje Skupštine europskog udruženja poljoprivrednika Copa Cogeca u Briselu, na kojoj je glavna tema bio Akcijski plan za mineralna gnojiva. Zaključak skupštine je kako je sadašnje stanje sa zabranom uvoza mineralnih gnojiva u EU neodrživo, posebice za ratarsku proizvodnju, priopćili su iz HPK.

Najnoviji podaci Europske komisije potvrđuju, naime, dramatičan pad uvoza umjetnih gnojiva u EU nakon stupanja na snagu Mehanizma za prilagodbu ugljičnih granica. EU uvozi oko 26 milijuna tona mineralnih gnojiva, od čega 30 posto dušičnih, 65 posto fosfornih i 85 posto kalijevih. Iz tih se podatak vidi da je EU znatno ovisna o gnojivima izvan EU, a zabranom uvoza uništava svoju proizvodnju tako da mora proizvoditi puno skuplje, a dozvoljava uvoz jeftinih sirovina iz tih istih zemalja.

Jakopović ističe kako su hrvatski poljoprivrednici, posebice ratari izuzetno zabrinuti sa sadašnjom situacijom na tržištu mineralnih gnojiva. - Dok je Hrvatska imala puno proizvodnju u kutinskoj Petrokemiji hrvatski poljoprivrednici su imali koliko toliko stabilnu opskrbu i dostupnost gnojiva po konkurentnim cijenama, no sadašnja situacija kada smo ovisni o uvozu nas, naše poljoprivrednike kao i druge EU proizvođače, stavlja u nezavidnu poziciju. Zato podržavamo Akcijski plan i odluku skupštine da se privremeno odgodi primjena carina na uvoz, dok se ne sagleda ukupna situacija i utjecaj na proizvodnju i cijene - zaključio je Jakopović.

Copa Cogeca je više puta pozivala na pragmatičan i odgovoran pristup, tvrde iz HPK. Među ključnim zahtjevima je i ranije bila odgoda provedbe CBAM-a za gnojiva dok tehnički uvjeti ne osiguraju predvidljivost cijena pri uvozu i izbjegavanje poremećaja u opskrbi u cijelom lancu te uvođenje dugoročnih mjera za nadoknadu troškova povezanih s CBAM-om za poljoprivrednike. Sadašnji podaci to i dokazuju. Kada uvoz padne za više od 80 posto i kada cijene nastave rasti, a dostupnost postane neizvjesna, to više nije teoretska briga već ozbiljan rizik za poljoprivrednu proizvodnju i sigurnost hrane u EU, poručili su iz HPK.