Zaklada Hrvatska za djecu predstavila projekt 'Financijsko znanje-Put u blagostanje'

Zaklada „Hrvatska za djecu“ danas je predstavila kampanju „15 ti je godina već“ kojom započinje obilježavanje 15. obljetnice rada. U sklopu Kampanje predstavljen je projekt financijskog opismenjavanja „Financijsko znanje - put u blagostanje“ kojim Zaklada „Hrvatska za djecu“ stavlja fokus na edukaciju svojih korisnika, dajući im alate za zdraviji financijski život u budućnosti. „Jedan od ključnih problema s kojima se susreću mladi u Hrvatskoj je financijska nepismenost. Nisu nažalost adekvatno educirani za financijsku samostalnost, koja se već od 15. godine nameće kao nužnost s obzirom na procese u koje ulaze kroz prve poslovne angažmane i prve budžete kojima samostalno raspolažu.

Iz financijske nesigurnosti proizlaze i financijske traume, koje ranjivu djecu mogu obilježiti za cijeli život. Želimo generaciji mladih korisnika Zaklade omogućiti veću financijsku odgovornost u budućnosti a put k tome svakako vodi stjecanjem znanja i vještina iz područj financija.“, istaknula je Renata Gubić, upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu na predstavljanju projekta. Toni Milun, istaknuti hrvatski financijski Vloger, korisnike i stipendiste Zaklade provest će kroz 15 ključnih tema iz područja financijske pismenosti pa će tako polaznici edukacije naučiti sve o poslovanju s bankama, štednji, kako kupovati, pokrenuti posao, ali i osnove makroekonomije. „Kad me Zaklada kontaktirala s prijedlogom da proslavimo 15. rođendan Zaklade kroz projekt financijskog opismenjavanja stipendista - nisam dvojio ni minute. Kao profesor svakodnevno radim sa studentima i nastojim ih redovito poticati na volontiranje.

Smatram da u tom smislu i sam trebam biti primjer i pokazati kako svojim znanjem možemo učiniti velike pomake ako ga dijelimo s drugima. Na novac ne gledam kao na nešto "loše" jer svima je potreban za plaćanje računa, za zdravu egzistenciju i smatram da je vrlo korisno imati sve pravovremene informacije koje će nam pomoći pri uštedi i dobrom upravljanju kućnim budžetom“, izjavio je Toni Milun, koji se projektu pridružio kao volonter. Projektu se pridružila i Hrvatska poštanska banka koja će za stotinu stipendista Zaklade kroz podprojekt „Moja prva štednja“ osigurati besplatno otvaranje i vođenje računa u banci, ali ih i potaknuti na štednju uplatom u visini 100 eura na račun svakog stipendiste. „Edukativne aktivnosti planirane u sklopu ovog projekta u skladu su s našom misijom stvaranja boljih uvjeta za život u Hrvatskoj i planom financijske edukacije „HPB za financijsku pismenost“ koji već dugi niz godina provodimo u suradnji s raznim obrazovnim i drugim institucijama diljem Hrvatske. Svim stipendistima Zaklade koji otvore račun za isplatu stipendije u HPB-u. Banka će omogućiti vođenje računa bez naknade te kao poticaj osviještenom upravljanju financijama uplatiti iznos od 100 eura svakom za njihovu prvu štednju, napomenula je Lidija Martinović iz Korporativnih komunikacija HPB-a.

Snažnu poruku podrške poslala je i Hrvatska udruga poslodavaca. „Najbolji savjet kojeg mogu dati mladima je da je najbolja investicija uvijek investicija u znanje. Znanje upravljanja vlastitim novcem, znati kako ga zaraditi i još važnije kako ga zadržati, uštedjeti i investirati, a to su osnove financijske pismenosti, osigurava ne samo financijsku stabilnost već i sigurnost koja je ključ više kvalitete života. Kad ste financijski neovisni i sigurni onda i životne odluke možete donositi slobodno. Istaknula bih i element vremenske vrijednosti novca i istaknula da bih s današnjim iskustvom u mladosti štedjela i pragmatičnije donosila financijske odluke. Dajem vam savjet da već sada počnete razmišljati o financijskoj neovisnosti“, kazala je Irena Weber, glavna

direktorica Hrvatske udruge poslodavaca. Jaku poruku projektu dali su i u resornom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pa je državna tajnica Margareta Mađerić istaknula brojne kvalitetne projekte Zaklade Hrvatska za djecu te pozdravila predstavljeni projekt. „Zaklada Hrvatska za djecu uvijek je imala, ali će i imati snažnu podršku sustava socijalne skrbi u svim aktivnostima. Radujemo se da ćemo nakon završenih edukacija imati više od 2000 mladih koji će biti financijski obrazovani što će im olakšati da preprele ma koje naiđu puno lakše i savladaju“, kazala je Mađerić.

Foto: Zaklada Hrvatska za djecu

U edukaciju koja će se održavati od veljače do lipnja u učionicama Algebre i online putem uključeni su stipendisti Zaklade i njihove obitelji, socijalno ugrožene obitelji koje su korisnici financijskih potpora Zaklade te mladi iz institucija za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i iz udomiteljskih obitelji. Poziv na sudjelovanje u online edukacijama bit će poslan na 4000 email adresa. Među njima i na adresu Joška Lalića, studenta Poslovne ekonomije u Zagrebu, koji je odrastao u sustavu socijalne skrbi, dječjeg doma Maestral kojeg vodi ravnateljica Jelena Burazin te Domagoja Medića, informatičara koji je otac osmero djece. „Mi studenti funkcioniramo kao država prvo odredimo svoje rashode bez obzira na realne prihode. Tim se pristupom nailazi na mnoge prepreke i potencijalne probleme iz kojih se uči. Ipak bih rekao da je bolje steći znanja i vještine da se greške izbjegnu nego se učiti na vlastitim greškama“, kazao je Joško Lalić na predstavljanju projekta. „U ustanovama socijalne skrbi brinemo o djeci prvo kroz saniranje rana s kojima dolaze, ali kroz ovaj program shvatili smo da nam financijska pismenost izmiče. Naša djeca ne moraju štedjeti struju, ni hranu ni ostale potrepštine, a nastojimo im osigurat i sve druge potrebe od izleta do svih potrepština. Ne usudimo im se to ograničavati, što je mali propust ako ih želimo pripremiti za život. Zato pozdravljam ovaj projekt kojim ćemo ih naučiti donositi kvalitetne financijske odluke“, kazala je Jelena Burazin, ravnateljica dječjeg doma Maestral iz Kaštela.

„Mislim da moja djeca mogu puno profitirati od ovog projekta. Jako je bitno za našu djecu da uđu u život s nekim predznanjem jer im je to ključno za budućnost. Kad roditelj bih želio svojoj djeci priuštiti sve, ali možda i nije toliko loše da dio želja ostane neispunjeno jer ih to gradi kao osobe, a i usmjerava na rad od mladih dana“, kazao je Domagoj Medić informatičar i otac osmero djece. Nakon provedenih edukacija provest će se online provjera usvojenog znanja polaznika kako bi dobili indikatore uspješnosti projekta, a diplome o završenoj edukaciji stipendistima uručit će Zaklada na svečanom obilježavanju završetka projekta u dvorani Visokog učilišta Algebra. Pet najuspješnijih stipendista dobit će od Zaklade nagradu od 300 eura. „Zaklada Hrvatska za djecu“ koja potiče i promovira prava i prilike djece na osobni razvoj i postizanje izvrsnosti ovo je projekt kojem je osnovni cilj financijsko opismenjavanje djece u formativnoj dobi. Zaklada je tijekom svojih 15 godina rada dodijelila gotovo 4800 stipendija u ukupnom iznosu od gotovo 36 milijuna kuna i tako direktno pomogla u školovanju preko 2000 učenika i 2500 studenata.

