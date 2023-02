Uvođenjem dodatnog poreza na dobit šaljemo lošu poruku investitorima

Vladine mjere pomoći poduzetnicima su za pohvalu, ali ima prostora da ta podrška bude još veća i bolja – rekao je Ivan Sarić, direktor osječkog Regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca, odgovarajući na pitanja novinara nakon svečanog potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa usavršavanja menadžera PUMA u četvrtak u Slavonskom Brodu.

Prema njegovim riječima, hrvatsko gospodarstvo unatoč nepovoljnim globalnim aspektima ipak nije u tako lošem stanju kako se očekivalo, ali za to je prije svega zaslužno samo gospodarstvo koje se pokazalo žilavim, jakim i puno otpornijim na vanjske udare nego prije deset i više godina. Upitan da prokomentira povećanje minimalne plaće, koje je opet palo isključivo na teret poslodavaca s obzirom da država nije učinila ništa da sudjeluje u pokrivanju troškova, on je istaknuo da je to najveća, ali ne i jedina kritika prema Vladi.

- Nije riječ samo o minimalnoj plaći. Mi smo prošle godine tražili da se u sklopu porezne reforme poveća neto iznos radničke plaće. Kod nas je bruto plaća u prosjeku EU, ali u pitanju je neto, gdje smo pri dnu. Poslodavci su dali koliko su mogli i tu sada treba uskočiti država, sa svojim osnovnim odbitkom. To ne tražimo samo mi, nego i strani stručnjaci koji su rekli da se ta plaća mora povećati zbog rasta troškova energenata – ističe Sarić.

Osvrnuvši se na najavu uvođenja novog, dodatnog poreza na dobit, tzv. ekstraprofit, Sarić je kazao da se njime kažnjavaju poslodavci koji su dobro poslovali i koji svoje prihode nisu ostvarili u Hrvatskoj nego na drugim tržištima.

- Tome ne smije biti tako. Na taj način mi šaljemo lošu poruku budućim investitorima koji bi došli ovdje, a mi od investitora živimo. S investitorima dolazi zapošljavanje i nova pokretačka snaga, osigurat će se kapital, graditi infrastruktura – istaknuo je Sarić.

VIDEO Plenković: Zgroženi smo. Govori se o dobrobiti djece, a insinuira se da su njihovi roditelji trgovci ljudima