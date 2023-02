Zajedno pili, izbo ga nožem, rekao prolazniku da zove Hitnu pa se otišao kući oprati i legao spavati

Isuse Bože - otelo se Marku Kartaliji (38), kada je čuo da ga je vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Željke Skomeršić nepravomoćno osudilo na 12 godina zatvora zbog ubojstva Alena Badanjka (55). Istom presudom izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu te je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Prema optužnici, teretio se da je 23. siječnja 2022. u 5.20 u Prozorskoj ulici u Zagrebu ubio Badanjka. Bili su u kući koju je Badanjak koristio, zajedno su pili, a u nekom trenutku Kartalija je Badanjka nože ubo u desnu stranu prsišta i stražnji dio natkoljenice lijeve noge. Uslijed zadobivenih ozljeda, Badanjak je iskrvario.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sutkinja Skomeršić kazala je da nije bilo sporno da su Badanjak i Kartalija te noći bili u kući i zajedno pili, što potvrđuju i snimke videonadzora kioska na kojem je jedan kupio cigarete, a drugi votku.

- Sve drugo je bilo sporno. Vi ste tijekom postupka iznijeli tri obrane i svaka je bila drugačija. Osporavali ste da ste ga htjeli ubiti. Neposrednih očevidaca nije bilo. Bilo je samo svjedoka koji su iskazivali o onom što je bilo prije ili poslije događaja. Među tim svjedocima su vaši roditelji te čovjek kojeg ste zaustavili na cesti i tražili da zove Hitnu. U ovom je postupku provedeno šest vještačenja. Utvrđeno je da je u kući u kojoj ste boravili bilo više noževa. Vještaci se nisu mogli složiti s kojim je nožem ubojstvo počinjeno. No biološkim vještačenjem noža koji je nađen pored tijela, na njemu su nađeni tragovi krvi žrtve, njegov i vaš DNK. Medicinskim vještačenjem je utvrđeno da su ozljede mogle nastati od tog noža - kazala je sutkinja Skomeršić

Pojasnila je i da sud nije vjerovao Kartalijinim iskazima koji nisu istinito prikazivali događaj, bili su konfuzni, a opovrgli su ih i drugi dokazi.

- U nijednoj od varijanti svoje obrane niste pojasnili od kud rane na natkoljenici. Treću varijantu obrane iznosili ste uz detaljne bilješke i tvrdili ste da ste se branili od oštećenika koji se spotaknuo i pao na nož. No ta obrana nije vjerodostojna jer je on bio niži od vas, vi ste kao netko tko je trenirao borilačke vještine tvrdili da ste ga mogli otpuhnuti, a on je bio teško alkoholiziran jer je u krvi imao 2,71 promil alkohola. Vaš opis da se sam nabo na nož ne odgovara ostalim dokazima, a vi niste imali nikakve ozljede koje bi potvrdili da ste se branili- kazala je sutkinja Skomeršić. Olakotnim mu je cijenila što ima maloljetno dijete, iako je kazala da za njega ne plaća redovitu alimentaciju te što je bio pijan. Otegotnim mu je cijenila što je bio ubrojiv, što je djelo počinjeno iz izravne namjere, što ima povijest disocijalnog ponašanja od rane mladosti, što je osuđivan zbog razbojstva u više navrata, a zadnju je kaznu odslužio 2020.

- Ranije presude očito nisu utjecale na vas pa ste s razbojstva prešli na ubojstvo. Tijekom postupka niste pokazali ni žaljenje ni kajanje, a ničim niste pojasnili ni svoje iracionalno ponašanje. Istina, tražili ste prolaznika da zove Hitnu, no nakon toga ste otišli kući, istuširali se, oprali krvavu odjeću i otišli spavati kao da se to ništa nije dogodilo. Niste nimalo kritični ni prema svojoj ovisnosti jer je svaki pokušaj liječenja završio recidivom, a vi ne priznajete da imate problem s alkoholom - kazala je sutkinja.

Mogu li ja nešto reći? - pitao ju je nakon toga Kartalija. - Ne. Sve što imate reći ćete u žalbi - rekla je sutkinja.

