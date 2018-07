Govori državnog vrha na proslavi Oluje ipak na trgu

U samo 30-ak sati nakon objave teksta u Večernjem listu, trojica ministara nakon zajedničkog sastanka s predstavnicima krovnih braniteljskih udruga objavili su da će se protokol predstojeće obljetnice Oluje u Kninu, uključujući i govori državnog vrha, s Tvrđave vratiti na glavni kninski trg dr. Ante Starčevića, kako su to javno zatražili branitelji.

Podsjetimo, vlasti su tvrdile da je Tvrđava odabrana zbog simbolike i važnosti mjesta na kojem je predsjednik Tuđman podigao zastavu u oslobođenom Kninu, dok su branitelji inzistirali da državni vrh izbjegavanjem trga, na koji stane neusporedivo više ljudi, i odabirom strogo kontrolirane lokacije, pred manjim krugom pomno odabranih uzvanika koji bi onamo došli isključivo s akreditacijama, želi izbjeći moguće zvižduke i neugodnosti.

Šefovi Udruge Specijalne policije i Zbora udruga gardijskih brigada, međutim, bili su uporni u svojem zahtjevu, smatrajući kako svaki građanin treba dobiti priliku doći na trg u Kninu i ondje prisustvovati protokolu, te da branitelji ne žele gledati prijenos na videozidu na trgu, jer su to mogli i kod kuće, i biti tek statisti politici. No, pritisak braniteljskih udruga urodio je plodom, a ovu vijest novinarima okupljenima ispred Ministarstva branitelja nakon sastanka najprije je prenio ministar obrane Damir Krstičević, a kasnije su je potvrdili i ministri Tomo Medved i Davor Božinović.

- Uspjeli smo, protokol se seli na trg dr. Ante Starčevića. Također, tražili smo da Vlada i Sabor prestanu s manipulacijama te da donesu protokol o obilježavanju obljetnica, kako Oluje, tako i Jasenovca i Bleiburga – kazao je Zoran Maras, predsjednik Udruge Specijalne policije.

Treba reći i to da se ispred resornog ministarstva okupio veći broj novinara, uključujući i izvjestitelje svih velikih televizijskih kuća, no da se pitalo ministarstvo, medija kao ni izjava uopće ne bi bilo. Onamo su mediji stigli isključivo na poziv Udruge Specijalne policije i Zbora gardijskih brigada upućen dan ranije, pa se stječe dojam da su predstavnici Vlade željeli da se ustupak braniteljima odigra u što većoj tišini, a novinarima pak prikaže kao splet nes(p)retnih okolnosti. U prilog tome idu i izjave nekih predstavnika udruga bliskih HDZ-u koje su novinare nakon sastanka uvjeravali da je riječ tek o "grešci u komunikaciji" jer je nepažljiv netko braniteljima "zabunom i nehotice odaslao prošlogodišnji protokol", prema kojem su govori državnika bili održani na Tvrđavi, na sigurnijem mjestu. No, šefovi dvije spomenute udruge nakon sastanka stvari su nazvali pravim imenom, ne skrivajući zadovoljstvo što su vlasti prihvatile njihov zahtjev, koji su podržali i predstavnici 50-ak udruga. Zbog "mira u kući" s braniteljima ili straha od gubitka glasova ili pak oboje, vlastima na savjest.

