Zaiskrilo između Habijana i Benčić: 'To licemjerje jednostavno nije prihvatljivo'

Nakon prvog kruga lokalnih izbora, rezultat je poznat za 80 gradova. Od četiri najveća, izbori su gotovi samo u Osijeku, dok će birači iz Zagreba, Rijeke i Splita na birališta ponovno izaći 1. lipnja. Iva Rinčić, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke, kazala je u emisiji "Otvoreno" HRT-a kako je vjeruje u pobjedu u drugom krugu. "Protekla tri desetljeća Rijeka je unaprijed znala tko će biti njezin izbor. SDP je postavljao kandidata i taj je kandidat bio izabran", kazala je te dodala: "Shvaćamo da posao nije gotov i tome pristupamo najozbiljnije."

Željko Kolar (SDP) osvojio je po četvrti put mandat župana Krapinsko-zagorske županije. Rekao je da nitko nije očekivao takve rezultate u Rijeci i Sisku, ali smatra da će se nakon drugog kruga izbora moći reći da su ukupni rezultati stranke vrlo dobri. SDP-ovi kandidati, kaže, pobijedili su u 51 općini i gradu u prvom krugu izbora i u Krapinsko-zagorskoj županiji, a 44 ih ulazi u drugi krug. "Njih pola od toga broja ulazi sa značajnom prednošću. S obzirom na to da smo mi u prošlom ciklusu imali 65 općina i gradova s dvije županije, sada ćemo imati 75, 76. Tako da se ne bih mogao složiti da smo mi, ili da ćemo mi nakon ovog izbornog ciklusa proći loše."

Komentirajući rezultate, Damir Habijan (HDZ) rekao je da je HDZ 2021. godine nakon prvog kruga pobijedio u 199 gradova i općina, a sada u 226. Naime, istaknuo je kako je HDZ uvjerljivi pobjednik lokalnih izbora. Govoreći o očekivanjima za grad Split, rekao je da je Tomislav Šuta više mjeseci provodio konstruktivnu kampanju. "Mislim da su to Splićani prepoznali. U konačnici to rezultat u prvom krugu i govori", kazao je i istaknuo da je siguran u pobjedu HDZ-a i partnera u tom gradu.

Sandra Benčić (Možemo!) kazala je da se lokalni izbori odvijaju u stotinama općina i gradova pa da niti ne želi definirati tko su najveći gubitnici i pobjednici. Smatra da potpora birača u gradovima gdje je Možemo! bio na vlasti potvrđuje da dobro funkcionira novi model upravljanja i reforme koje su provodili. "Usmjeravajući politike na povećanje kvaliteta života su dobile veliku potvrdu građana. Također, prepoznati smo i u drugim sredinama. U dosta sredina idemo u drugi krug u partnerstvu sa SDP-om", kazala je Benčić.

Osvrćući se na aferu Hipodrom, Benčić je kazala da je izbore obilježio do sada neviđen način djelovanja DORH-a i pritom je spomenula da se to ne odnosi samo na Zagreb, već i na Varaždin i na Splitsko-dalmatinsku županiju. "Kampanja je bila obilježena time i moram reći da to nije dobar smjer za Hrvatsku. Nadam se da će to prestati. S druge strane, što se samog kriminala tiče, gdje god postoji sumnja mi smo sve četiri godine surađivali s DORH-om i USKOK-om, kad god je to trebalo. Tako je i ovaj put gradonačelnik pozvao da se sve istraži. Nadamo se da će se sve istražiti, međutim da se neće politizirati na način da se određenim insinuacijama, za koje ne postoje dokazi, utječe na ishode izbornih procesa. To zaista ne bi bilo dobro", kazala je.

Habijan je uzvratio i rekao da mu nije jasno što je Benčić rekla. Kaže da je s jedne strane shvatio da se Benčić protivi da se provode istrage, a s druge strane da je rekla da nema ništa protiv toga da se istražuje. Spominjući "tajming" kojega Možemo! ističe u vezi s pokretanjem istrage u aferi Hipodrom, Habijan je rekao da je uoči parlamentarnih izbora 2020. uhićena Josipa Rimac, a uoči predsjedničkih izbora uhićen je Vili Beroš.

"Je li itko iz HDZ-a rekao nešto protiv toga i govorio da je to loš 'tajming' i da DORH utječe na institucije. Ne, ali ste zato vi iz oporbe govorili i pljeskali, maltene da bez suđenja ljude treba proglasiti krivim. To su ta dvostruka mjerila i licemjerje s kojim se ja kao ministar, a ne samo kao ministar pravosuđa, nego kao osoba koja želi živjeti u uređenoj modernoj državi - ne može složiti. S jedne strane kada je riječ o HDZ-ovcima onda se likuje, onda ne vrijedi na čelo presumpcije nevinosti, onda nije bitan 'tajming'. Kada je u pitanju netko iz Možemo ili iz SDP-a ili neke druge stranke, onda vičemo da je to pritisak DORH-a na političke stranke, na izborni proces. To licemjerje jednostavno nije prihvatljivo", kazao je.

Benčić je Habijanu rekla da je DORH spasio Beroša od EPPO-a i preuzeo progon EPPO-u: "Plenković kojemu je niz ministara, najbližih suradnika, uključujući razine potpredsjednika Vlade bio hapšen na dužnosti, nikada nije bio pozivan da svjedoči u tim slučajevima. Ne kažem da je trebao, samo kažem koja je razlika, a kamoli da bi Plenkovića netko zvao zato što je jedan direktor ustanove (...) bio priveden pa da bi se Plenkovića išlo saslušavati. E vidite to je razlika. To je ta razlika."

