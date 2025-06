Bio je prvi nezavisni istarski župan, a spočitavali su mu tulumarenje po noćnim klubovima

Boris Miletić prvi je istarski župan koji je izbore osvojio kao nezavisni kandidat, a ne kao IDS-ovac. Prvi je mandat istarskog župana, naime, osvojio kao predsjednik IDS-a čiji je član od 1996. godine pobijedivši tada protukandidata iz SDP-a.

Mnogi će reći da mu je i u osvajanju drugog mandata na čelu Istarske županije pomogao IDS, obzirom da su ga podržali u drugom krugu u kojem je bio s SDP-ovom Sanjom Radolović. No, barem za sada, kazao je, Miletić se ne namjerava vratiti u IDS već kao nezavisni kandidat voditi Istarsku županiju u smjeru koji je zacrtao u prvom mandatu, s naznakom da će u ove četiri godine napraviti sve da riješi pitanja gospodarenja otpadom i centra Kaštijun.

Kampanja je, tvrdi, bila puna laži i podmetanja, posebno u prvom krugu kada su mu protivnici spočitavali da u noćnim klubovima zna dočekivati zore. No, Miletić je kroz kampanju koju je intenzivirao zadnjih par mjeseci, uspio nametnuti svoje ideje, projekte, planove i time utihnuti kontra glasine. Njegova službena biografija dokazuje da je 'ispekao zanat' u lokalnoj politici.

Boris Miletić rođen je 2. rujna 1975. godine u Puli. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, gdje završava i osnovnu Glazbenu školu „Ivan Matetić Ronjgov“, smjer klasična harmonika. 1999. godine stječe zvanje diplomiranog ekonomista na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula. Stručno usavršavanje nastavlja 2001. godine na Cleveland State University, u Sjedinjenim Američkim Državama, te od 2007. do 2008. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije, kao stručni suradnik-pripravnik; od 2001. do 2004. zapošljava se u Istarskoj razvojnoj agenciji - IDA d.o.o. kao stručni suradnik, a od 2004. do 2006. obnaša funkciju izvršnog direktora, te onu voditelja regionalnog ureda za Istru Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Na navedenim pozicijama bavi se, između ostalog, kreditnim linijama za malo i srednje poduzetništvo, razvojem industrijskih i poduzetničkih zona u Istarskoj županiji, investicijama te međunarodnom suradnjom i projektima iz programa Interreg Europske unije.

Politički je aktivan još od studentskih dana, a u Istarski demokratski sabor (IDS-DDI) učlanjuje se 1996. godine. Od 2005. do 2006. godine predsjednik je Gradske podružnice IDS-a Pule, od 2010. do 2014. potpredsjednik, a od 2014. do 2021. godine predsjednik IDS-a.

Od 2001. do 2005. godine bio je vijećnik u Skupštini Istarske županije, a od 2003. predsjednik Odbora za gospodarstvo, financije i proračun. Od svibnja 2005. godine izabran je u Gradsko vijeće Grada Pule, a od lipnja 2005. do svibnja 2006. godine je član Poglavarstva Grada Pule. Od 2006. do 2021. godine obnaša dužnost gradonačelnika Grada Pule, a u od 2009. do 2021. je predsjednik Turističke zajednice Grada Pule.U lipnju 2021. godine stupa na dužnost župana Istarske županije, kao kandidat koalicijske liste IDS-DDI, Istarske stranke umirovljenika (ISU-PPI) i Zeleni savez-Zeleni. Od veljače 2022. godine nezavisan je župan i izlazi iz IDS-a. U tri je saziva bio i zastupnik u Hrvatskom saboru; od 2008. pa do 2018. godine. Govori engleski, talijanski i njemački jezik, oženjen je i otac jednog djeteta. Hobiji su mu ribolov, kuhanje i sviranje harmonike.