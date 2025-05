Sučelili se Puljak i Šuta. 'Imao je žetona s kojima je istrgovao sve'

Ivica Puljak i HDZ-ov Tomislav Šuta idu u drugi krug izbora u Splitu. Očekuje se tijesna bitka, a Puljak i Šuta su se sučelili za RTL.

"Mislim da su građani Splita vrlo jasno kazali da više od dvije trećine želi promjenu. Ja ih ovim putem pozivam za jedan pristup koji smo cijelo vrijeme govorili, da je to kultura, dijalog, grad bez konflikta. Možemo vidjeti da u četiri godine imamo podjelu u društvu i konfliktne situacije. Kroz jasan program za mlade, za umirovljenike i za poduzetnike i socijalnu politiku, da to je to put za budućnost i razvoj grada Splita", rekao je Šuta.

"Do sada smo vodili kampanju istine, nemamo iza sebe interesne lobije, nemamo iza sebe niti represivni aparat. Imamo samo istinu i svoje građane", poručio je Puljak.

Zašto mislite da to druga strana ima?

"Ja govorim sada o nama. Dakle, i istina je da smo pokrenuli najveći investicijski ciklus u povijesti grada, da smo završili mnoge projekte, da smo otvorili dio plaže Žnjan, da smo počeli graditi vrtiće, škole. Tri škole, dvije garaže smo napravili, pet ih sada radimo, pet ih se priprema. Upisali smo svu djecu u vrtiće, zasadili smo najviše stabala u novijoj povijesti grada Splita i tako dalje. To je istina i mi ćemo istinom ići među birače kao što smo i do sada išli. Zato smo pobijedili u prvom krugu, osvojili najviše mjesta u gradskom vijeću i dalje ćemo voditi grad", rekao je Puljak.

Je li to točno gospodine Šuta?

"Naravno da nije, naravno da građani vama ne vjeruju. Svi projekti koji su sada realizirani su iz prethodnog perioda Andre Krstulovića Opare. Ono što želim da grad Split napokon dobije jedan zamah. Mogli smo vidjeti da gradonačelnik i sada cijelo vrijeme uporno inzistira na nekakvim pobjedama i obračunima, ali iza njega i te kakvi lobiji stoje", kazao je Šuta.

"Istina nije ovo što on kaže, nego je istina druga. Istina je da smo naslijedili projekte, ali smo naslijedili projekt Žnjan bez odvodnje, istina je da smo naslijedili projekt botaničkog vrta bez biljaka. Istina je i da smo naslijedili projekt tehnološkog parka bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa i sve smo ih realizirali", odgovorio je Puljak.

"Evo nek gospodin gradonačelnik, koji je gradonačelnik do 1.6., neka kaže jedan veliki projekt za grad Split koji mi ostavlja u nasljedstvo", rekao je Šuta. "Neću ja njemu ostaviti ništa, nego ćemo nastaviti. Istina je, na primjer, ako gospodin Šuta pobijedi da će Kerum upravljati gradom. To je isto istina", odgovorio je Puljak.

Zašto vi ne možete popiti jednu kavu zajedno?

"Pa možemo, to možemo", kazao je Puljak.

"Ja nemam taj problem. Ja mogu sa svima surađivati i najnormalnije razgovarati za dobrobit grada Splita", složio se Šuta.

Kako ćete osvojiti većinu u gradskom vijeću?

"Ovim afirmativnim pristupom kako sam i kazao. Mislim da smo pokazali jednu uljuđenost i kulturu za razliku od trenutne gradske vlasti. Evo i gradonačelnik ima svoga zamjenika i mogli smo vidjeti način komunikacije koji je bio prisutan cijelo vrijeme. Mislim da to građani ne odobravaju i protive se takvom načinu komunikacije", poručio je Šuta.

"Istina je to da ćemo mi ponuditi svima kojima je javni interes prvi interes, a ne osobni interes, da nas podrže u gradskom vijeću. Istina je na primjer to da je gospodin Kerum već najavio, a onda je vrlo grubo napao Most. Ja ne vidim kako gospodin Šuta i gospodin Kerum uopće mogu doći do većine", rekao je Puljak.

Obojica ste zvali kandidata Mosta, jeste li dogovorili suradnju?

"Razgovarali smo, ali kao što ste vidjeli, gospodin Kerum, koji je koalicijski partner gospodina Šute je rekao da ne dolazi u obzir s Mostom", rekao je Puljak.

A dolazi u obzir Matijević s kojim ste zaratili?

"Kod nas dolaze u obzir svi oni kojima je javni interes na prvom mjestu, svi osim Keruma i HDZ-a, a njih ima u gradskom vijeću", kazao je Puljak.

Jeste li onda licemjerni?

"Mislim da nisam licemjeran, nego se borimo i bavimo javnim interesom i to je ono što ćemo predložiti svima", rekao je Puljak.

Je li javni interes samo onda kada vama treba neka fotelja ili podrška?

"Ne. Istina je da nismo niti jednu osobu zaposlili iz naše stranke da radi u Gradu Splitu, nadzornim odborima i slično", rekao je Puljak.

"Naravno da je gospodin Puljak imao žetona s kojima je istrgovao sve, ali nažalost nije ništa napravio s tom trgovinom. Digao je kredit od 150 milijuna eura, zadužio je svu našu djecu. A ono što ste u interesu itekako pokazali je rupa koju ste ostavili u centru grada", rekao je Šuta.

"Sad počinje s prljavom kampanjom. Nismo zadužili našu djecu", poručio je Puljak.

"Istina je da u centru grada stoji rupa, bazen koji je gospodin Puljak obećavao. To pokazuje jednu nedosljednost i da je trebalo javni interes zaštititi u tom trenutku, a znamo da smo jasno upozoravali koji su problemi", rekao je Šuta.

"Istina je da je gospodin Šuta obećao da će Lećavica biti gotova, to ima 15 godina. Istina je i da je obećao pročišćivač na Jadru 2020., još nije realiziran. Ali mi smo mnoge projekte realizirali", rekao je Puljak.

Ima li što dobro u gospodinu Šuti?

"Ima dobro, ja mislim da mu je obiteljski život dobar. Ja to cijenim", kazao je Puljak.

Ima li što dobro u gospodinu Puljku?

"Sigurno da ima nekih stvari. Završio je projekte koje je dobio u nasljedstvo. Ali jednu stvar da se osvrnem na gospodina Puljka. Naravno, gospodine Puljak, aglomeracija projekt je onaj koji sad slavno otvarate i šetate po šetnici od 1700 metara, a niste bili sposobni 150 metara šetnice riješiti koja ostaje nepovezana. Nažalost, niste to uspjeli i to je dokaz da jednostavno niste spremni upravljati gradom", rekao je Šuta.

"Istina je, recimo, da je gospodin Šuta bio direktor vodovoda, a nije pokrenuo niti jedan projekt i bilo je dovedeno u pitanje 600 milijuna eura investicija EU fondova. Istina je da smo ih mi sad pokrenuli", rekao je Puljak.