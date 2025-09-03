Naši Portali
DVODNEVNA DRAMA

Zagrepčanin zvao zbog zmije u autu, no nisu je našli. Onda je došlo do obrata: 'Kolegu je sinoć iznenadio poziv istog čovjeka'

ZMIJA
Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.09.2025.
u 12:40

Pas je naletio na nepozvanog gosta i alarmirao svoje ljude

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec obavijestilo je o intervenciji hvatanja zmije u zagrebačkom naselju Špansko. Poručili su kako je nakon dvodnevne drame zmija konačno spašena. Naime, kako stoji u objavi, prekjučer su primili dojavu jednog sugrađanina iz Španskog da mu se zmija zavukla u automobil, a čovjek je poslao i fotografiju. Odmah su mu rekli da je riječ o ribarici i objasnili najvažnije stvari o toj neotrovnoj zmiji, a jedan kolega odjurio je pomoći muškarcu.

"Čovjek je iz automobila iznio vrećice i sve ostale stvari kako bi olakšao potragu za životinjom, a naš Dalibor pozorno je promotrio svaki centimetar unutrašnjosti vozila. Dobro zna koja su mjesta zmijama omiljena za skrivanje, ali pregledao je i sva druga. Na kraju se osjećao poraženo. Zmiju pronašao nije. Gajio je nadu da je zmija uslijed te akcije sama odgmizala svojim putem. I onda ga je sinoć iznenadio poziv istog čovjeka! Gospodin je zmiju opazio u svojem stanu. Mirnu je večer ukućanima prekinulo neobično lajanje njihova psa. Pas je naletio na nepozvanog gosta i alarmirao svoje ljude. Dalibor je gospodinu rekao da samo zatvori vrata sobe. Čim je došao, bacio je pogled okolo i ribaricu uočio ispod ormara. Bio je presretan što ju je konačno uhvatio", kažu iz Dumovca.  Zmija se očito uvukla među stvari koje su iznesene iz vozila te je kao slijepi putnik unesena u stan. Bila je posve zdrava pa je iste noći puštena u prirodu.

Poskok je najopasnija zmija u Hrvatskoj, evo koje su još otrovne. Ovo nemojte raditi ako vas ugrizu
Ključne riječi
Zagreb zmija Špansko

