Zagrepčanin koji je otvorio teretanu unatoč mjerama kažnjen s 30.000 kuna, prijeti mu i zatvor

Iz Državnog inspektorata potvrdili su da su nakon inspekcijskog nadzora zapečatili teretanu u Zagrebu koju je vlasnik Andrija Klarić jučer iz protesta otvorio na Trešnjevci, suprotno odredbama Stožera.

Rad teretane obustavljen je do opoziva odluke Stožera civilne zaštite.

VIDEO: Građani se okupili u znak podrške uhićenom vlasniku teretane

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

N1 piše kako je Civilna zaštita vlasnika teretane kaznila s 30 tisuća kuna, 10 tisuća kuna dobio je kao pravna osoba, a 20 kao odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Andrija Klarić iz Zagreba u ponedjeljak je otvorio teretanu. Ni sat vremena nakon otvaranja u teretanu je ušla policija. Priveli su ga i prijeti mu do dvije godine zatvora. Vlasnik teretane kaže nam da je otvorio jer više nije imao što izgubiti.

– Od prvog dana kad su se zatvorili objekti bio sam protiv njihova zatvaranja jer smatram da su tada već postojeće mjere bile više nego primjerene. Više im ništa ne vjerujem. Ako me prevariš jednom, to znači da si ti kriv, a ako me prevariš dva puta, e, onda sam ja kriv. Strpjeli smo se i mjesecima živjeli od minimalca. Više to ne možemo – rekao je za 24sata Andrej Klarić.

Njegovi prijatelji i oni koji ga podržavaju još su jučer najavili da će skupljati novac za eventualnu kaznu.