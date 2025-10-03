Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Kljvučni europski program

Zagrebački zastupnik Klisović imenovan izvjestiteljem za Globalnu Europu

Zagreb: Pocela 3. Sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
03.10.2025.
u 16:50

Instrument Globalna Europa osigurava financijska sredstva za sva vanjska djelovanja EU-a i pridonosi pozicioniranju Europske unije kao snažnog geopolitičkog aktera

Zastupnika u Skupštini Grada Zagreba Joška Klisovića Europski odbor regija (CoR) imenovao je izvjestiteljem za program vanjskog djelovanja "Globalna Europa", trećeg najvećeg proračunskog programa u prijedlogu Europske komisije za višegodišnji financijski okvir (VFO). A kojim se osigurava 176,8 milijardi eura za vanjsko djelovanje Europske unije, odnosno 10 % ukupnog višegodišnjeg proračuna EU-a.

- Mi u Hrvatskoj znamo koliko je financiranje iz EU-a važno za naše gradove i regije. Zemlje proširenja EU-a poput Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije mogu koristiti pretpristupna sredstva iz instrumenta Globalna Europa kako bi se pripremile za članstvo u EU-u. Geopolitička Europa počinje u našim gradovima i regijama. Od Zapadnog Balkana do Ukrajine, Gaze ili Sudana, ljudi prosuđuju Europu prema onome što isporučujemo tamo gdje oni žive-poručio je Klisović- Dodao je i kako je njegov cilj osigurati da Globalna Europa ulaže u socijalnu koheziju, usluge i otporna lokalna gospodarstva, kako bi europske vrijednosti išle ruku pod ruku s opipljivim rezultatima.

Instrument Globalna Europa osigurava financijska sredstva za sva vanjska djelovanja EU-a i pridonosi pozicioniranju Europske unije kao snažnog geopolitičkog aktera. On podupire djelovanje Unije u našem susjedstvu i šire u svijetu, zamjenjujući staru mrežu različitih fondova jedinstvenim i koherentnim okvirom. 
Ključne riječi
Gradska skupština Grada Zagreba Joško Klisović Globalna Europa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još