Zagrebački zastupnik Klisović imenovan izvjestiteljem za Globalnu Europu

Zastupnika u Skupštini Grada Zagreba Joška Klisovića Europski odbor regija (CoR) imenovao je izvjestiteljem za program vanjskog djelovanja "Globalna Europa", trećeg najvećeg proračunskog programa u prijedlogu Europske komisije za višegodišnji financijski okvir (VFO). A kojim se osigurava 176,8 milijardi eura za vanjsko djelovanje Europske unije, odnosno 10 % ukupnog višegodišnjeg proračuna EU-a.

- Mi u Hrvatskoj znamo koliko je financiranje iz EU-a važno za naše gradove i regije. Zemlje proširenja EU-a poput Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije mogu koristiti pretpristupna sredstva iz instrumenta Globalna Europa kako bi se pripremile za članstvo u EU-u. Geopolitička Europa počinje u našim gradovima i regijama. Od Zapadnog Balkana do Ukrajine, Gaze ili Sudana, ljudi prosuđuju Europu prema onome što isporučujemo tamo gdje oni žive-poručio je Klisović- Dodao je i kako je njegov cilj osigurati da Globalna Europa ulaže u socijalnu koheziju, usluge i otporna lokalna gospodarstva, kako bi europske vrijednosti išle ruku pod ruku s opipljivim rezultatima.

Instrument Globalna Europa osigurava financijska sredstva za sva vanjska djelovanja EU-a i pridonosi pozicioniranju Europske unije kao snažnog geopolitičkog aktera. On podupire djelovanje Unije u našem susjedstvu i šire u svijetu, zamjenjujući staru mrežu različitih fondova jedinstvenim i koherentnim okvirom.