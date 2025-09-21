Zagreb, Split, Velika Gorica… Evo koji gradovi ostvaruju najveću dobit i koje kompanije u tome prednjače

Analiza Fine otkriva koji su gradovi u Hrvatskoj najuspješniji po neto dobiti tvrtki u 2024. godini te koje tvrtke najviše doprinose njihovim poslovnim rezultatima, pokazujući jasne razlike u prihodima i dobiti među gradovima. Zagreb dominira Hrvatskom po neto dobiti tvrtki, pokazuje analiza Fine koja otkriva i top deset gradova po ovom kriteriju te najuspješnije tvrtke u njima. Financijska agencija objavila je podatke za 2024. godinu, a očekivano, prvi je Zagreb koji se ne može usporediti s ostalima. Prihodi zagrebačkih tvrtki iznose 83,92 milijarde eura, a neto dobit 5,57 milijardi.

Nejednakost je očita u usporedbi sa Splitom, drugim na ljestvici. Iako je 4,8 puta manji po broju stanovnika, prihod tvrtki iznosi 430 milijuna eura, što je 15,2 puta manje od zagrebačkog, dok je neto dobit 295 milijuna, 18,9 puta manja. Trećeplasirana Velika Gorica također potvrđuje koncentraciju dobiti oko Zagreba. Prihodi tamošnjih tvrtki iznose 3,65 milijardi eura, što je manje od Rijeke (4,47 milijardi), no dobit je veća (205 milijuna u odnosu na 196 milijuna).

Slijede Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Rovinj (manje od 13 tisuća stanovnika), Poreč i Zadar. Redoslijed utječe na broj i veličinu tvrtki. Najveći doprinos dobiti u Zagrebu dala je Fortenova grupa, u Splitu Tommy, Velikoj Gorici Lidl Hrvatska, Rijeci Plodine, Osijeku Žito, Varaždinu Vindija, Dubrovniku Jadranski luksuzni hoteli, Rovinju Adris grupa, Poreču Plava laguna, a Zadru Tankerska plovidba. Ovih deset gradova čini 52,3 % broja tvrtki i 54,9 % zaposlenih u Hrvatskoj, a sudjeluju i s 63,8 % prihoda, 67,5 % dobiti, 50,8 % gubitka i 72,0 % neto dobiti.

Budući da na popisu nema, primjerice, Zagrebačke banke s dobiti od 450 milijuna eura u 2024., Forbes Hrvatska upitao je Finu o kriterijima za pojavljivanje u analizi, posebno glede banaka i državnih tvrtki. U nastavku objavljujemo njihovo pojašnjenje.