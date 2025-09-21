Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA FINE

Zagreb, Split, Velika Gorica… Evo koji gradovi ostvaruju najveću dobit i koje kompanije u tome prednjače

Poslovnica FINA-e u Samoboru
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/2
Autor
Hassan Haidar Diab
21.09.2025.
u 16:05

Analiza Fine: Zagreb dominira po prihodima i dobiti, Split daleko iza – poznato i kojih deset gradova nosi hrvatsko gospodarstvo

Analiza Fine otkriva koji su gradovi u Hrvatskoj najuspješniji po neto dobiti tvrtki u 2024. godini te koje tvrtke najviše doprinose njihovim poslovnim rezultatima, pokazujući jasne razlike u prihodima i dobiti među gradovima. Zagreb dominira Hrvatskom po neto dobiti tvrtki, pokazuje analiza Fine koja otkriva i top deset gradova po ovom kriteriju te najuspješnije tvrtke u njima. Financijska agencija objavila je podatke za 2024. godinu, a očekivano, prvi je Zagreb koji se ne može usporediti s ostalima. Prihodi zagrebačkih tvrtki iznose 83,92 milijarde eura, a neto dobit 5,57 milijardi.

Nejednakost je očita u usporedbi sa Splitom, drugim na ljestvici. Iako je 4,8 puta manji po broju stanovnika, prihod tvrtki iznosi 430 milijuna eura, što je 15,2 puta manje od zagrebačkog, dok je neto dobit 295 milijuna, 18,9 puta manja. Trećeplasirana Velika Gorica također potvrđuje koncentraciju dobiti oko Zagreba. Prihodi tamošnjih tvrtki iznose 3,65 milijardi eura, što je manje od Rijeke (4,47 milijardi), no dobit je veća (205 milijuna u odnosu na 196 milijuna).

Slijede Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Rovinj (manje od 13 tisuća stanovnika), Poreč i Zadar. Redoslijed utječe na broj i veličinu tvrtki. Najveći doprinos dobiti u Zagrebu dala je Fortenova grupa, u Splitu Tommy, Velikoj Gorici Lidl Hrvatska, Rijeci Plodine, Osijeku Žito, Varaždinu Vindija, Dubrovniku Jadranski luksuzni hoteli, Rovinju Adris grupa, Poreču Plava laguna, a Zadru Tankerska plovidba. Ovih deset gradova čini 52,3 % broja tvrtki i 54,9 % zaposlenih u Hrvatskoj, a sudjeluju i s 63,8 % prihoda, 67,5 % dobiti, 50,8 % gubitka i 72,0 % neto dobiti.

Budući da na popisu nema, primjerice, Zagrebačke banke s dobiti od 450 milijuna eura u 2024., Forbes Hrvatska upitao je Finu o kriterijima za pojavljivanje u analizi, posebno glede banaka i državnih tvrtki. U nastavku objavljujemo njihovo pojašnjenje.

 
Ključne riječi
tvrtke poslovanje Fina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Philip Morris International
EY-Parthenon studija

Gospodarski otisak Philip Morrisa u EU vrijedan 290 milijardi eura

PMI je uložio 43,3 milijarde eura u EU od 2019. do 2023. godine, s više od 2,3 milijarde eura uloženih u istraživanje i razvoj što je dovelo do €33 milijarde izvoza iz EU; PMI podržava milijun radnih mjesta diljem EU, uključujući opskrbni lanac od više od 45.000 malih i srednjih poduzeća u koje je usmjereno 19,6 milijardi eura, čime se jača europska industrijska otpornost i lokalna gospodarstva

Učitaj još