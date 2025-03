Zagreb domaćin ključne konferencije o pametnom upravljanju novcem

Samo nas nekoliko dana dijeli od jednog od najvažnijih regionalnih događaja posvećenih financijskom obrazovanju – 3. Regionalne konferencije financijske pismenosti, koja će 21. ožujka 2025. godine okupiti vodeće stručnjake, donositelje odluka i građane željne financijske edukacije. Konferencija, koja se održava u Kaptol Boutique Cinema, dio je inicijative Tjedna financijske pismenosti, a organizira je Ekonomski fakultet – Zagreb u suradnji s Raiffeisen mirovinskim fondovima, uz podršku Ministarstva financija i Grada Zagreba.

Ovogodišnja tema, "Financijski IQ: Pametne financije kao odgovor na suvremene probleme", stavlja u fokus ključne ekonomske izazove i daje odgovore na pitanja kako donositi bolje financijske odluke u doba inflacije, digitalne transformacije i promjena na tržištu rada.

Istaknuti govornici i aktualne teme

Konferenciju će otvoriti ministar financija Marko Primorac, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić i Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njihova izlaganja bit će uvod u niz panel-rasprava koje će analizirati kako globalni i lokalni trendovi utječu na financijske odluke pojedinaca i poslovnih subjekata.

Foto: Tomislav Marić

Posebno zanimljiv bit će panel "Globalni trendovi, lokalni izazovi: Kako ekonomski čimbenici, AI i tehnologija oblikuju naše novčanike", na kojem će se raspravljati o utjecaju umjetne inteligencije, poreznih politika i tehnoloških inovacija na svakodnevne financijske odluke građana. Uz to, panel "Od umjetnika do poduzetnika: Financijska pismenost ključ uspjeha za sve" otkrit će kako različite profesionalne skupine – od kreativaca do malih poduzetnika – mogu bolje upravljati svojim financijama i izbjeći najčešće zamke financijske nestabilnosti.

Zanimljiva rasprava očekuje se i na panelu "Između luksuza i minimalizma: Put prema održivoj potrošnji", gdje će stručnjaci iz ekonomije, psihologije potrošnje i digitalnog aktivizma govoriti o tome kako uskladiti želje i potrebe u suvremenom potrošačkom društvu.

Ekskluzivno predstavljanje istraživanja o financijskim navikama građana

Jedan od najzanimljivijih trenutaka konferencije bit će premijerno predstavljanje rezultata istraživanja o financijskim stavovima i ponašanjima građana Hrvatske. Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica Razvoja poslovanja s klijentima u Addiko banci, predstavit će podatke koji otkrivaju kako građani donose financijske odluke, koliko štede, koliko razumiju investiranje te kako doživljavaju zaduživanje. "Vrijeme je da financije prestanu biti tabu tema. Zato pozivamo – 'Glasno o novcu!'", istaknula je Bašić Jantolić uoči konferencije.

Tjedan financijske pismenosti: Mjesto edukacije i inspiracije

Uz konferenciju, Tjedan financijske pismenosti donosi bogat program edukativnih i interaktivnih sadržaja namijenjenih svim generacijama. Posjetitelji će moći sudjelovati u Financial Literacy x Talk-u , Akademiji financijske pismenosti za mlade i odrasle , Financijskoj igraonici za djecu i roditelje te Festivalu financijske pismenosti. Posebnu pažnju privući će promocija knjige poznatog ekonomskog analitičara Velimira Šonje, "Mirovine za 21. stoljeće: Drugi dio", koja će rasvijetliti ključne izazove mirovinskog sustava u nadolazećim desetljećima.

Foto: Tomislav Marić

Tjedan financijske pismenosti okupit će brojne ugledne goste iz financijskog i poslovnog sektora, među kojima su Gordan Šumanović, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskih fondova, Vesna Sanjković, članica Uprave Croatia osiguranja, Nataša Kapetanović, članica Uprave GRAWE osiguranja, Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja, Renata Vujasinović, Country managerica za Visa Europe, član Uprave Atlantic grupe Zvonimir Stanković, Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica Aleph Croatia, ekonomski analitičar Damir Novotny, Mario Mandarić, chef i vlasnik restorana Noel, likovni umjetnik Stjepan Šandrk, Kristina Burja, dizajnerica i vlasnica brenda Krie, i mnoge drugi koji će svojim znanjem i iskustvom obogatiti ovaj događaj.

Financijska edukacija kao ključna vještina budućnosti

Eva Horvat, suorganizatorica Tjedna financijske pismenosti, naglašava kako financijska edukacija postaje neizostavan alat za snalaženje u današnjem kompleksnom ekonomskom okruženju.

„Cilj Tjedna financijske pismenosti nije isključivo edukacija, već i poticanje građana na preuzimanje odgovornosti za vlastite financije te na izgradnju čvrstih temelja za održivu i sigurnu budućnost“ - poruka je Eve Horvat, članice Uprave Raiffeisen društva za upravljanje

obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, glavnog partnera ovog iznimno uspješnog projekta. „Financijska pismenost ključna je za oblikovanje financijske sigurnosti suvremenog društva. Kroz ovakve inicijative i aktivni doprinos nastojimo građanima Hrvatske omogućiti donošenje informiranih i promišljenih odluka u svakodnevnim financijskim izazovima. Očekuje nas dinamičan i inspirativan tjedan prepun korisnih znanja i prilika za umrežavanje.“

Foto: Tomislav Marić

Očekuje se velik odaziv sudionika, stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Klikom na link osigurajte na vrijeme svoje mjesto na konferenciji ili edukaciji. Sve o Tjednu financijske pismenosti pratite putem web stranice , te stranica društvenih mreža IG , LinkedIn , TikTok .

Ne propustite priliku postati financijski osviješteniji i sigurniji – vidimo se na 3. Regionalnoj konferenciji financijske pismenosti!