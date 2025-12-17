Rekordni Crni petak za BOX NOW u Hrvatskoj

BOX NOW, hibridna logistička i tehnološka tvrtka koja nudi pametna rješenja za dostavu paketa putem mreže samoposlužnih paketomata ostvarila je impresivne poslovne rezultate tijekom zahtjevnog razdoblja Crnog petka čime je potvrdila rastuće povjerenje potrošača i tvrtki.

Tijekom navedenog razdoblja, BOX NOW je zabilježio je porast pošiljki iz partnerskih e-trgovina od čak 50% u usporedbi s 2024. godinom, dok je usluga „Pošalji paket“ porasla za impresivnih 235%. Istovremeno, u razdoblju od 27.studenog do 12. prosinca, u usporedbi s prethodna tri tjedna studenog, uočen je porast od 20% u ukupnom volumenu paketa.

Tijekom ovogodišnjeg razdoblja Crnog petka, korisnici su često odabirali paketomate BOX NOW za dostavu i preuzimanje proizvoda iz svih kategorija. Tako je u navedenom razdoblju zabilježen najveći porast u kategorijama mode, ljepote i tehnologije, što odražava široku primjenjivost i praktičnost mreže paketomata BOX NOW za različite vrste proizvoda.

Istodobno, aktivnost slanja i preuzimanja paketa je bila intenzivna diljem Hrvatske, što ukazuje na široku geografsku pokrivenost paketomata BOX NOW. Tijekom razdoblja Black Fridaya najveći udio pošiljaka zabilježen je na području Zagreba i okolnih županija (58%). Slijede regije Slavonskog Broda (14%) i Zadra (14%), dok je područje Rijeke ostvarilo 12%. Na području Metkovića i okolice zabilježeno je 2% ukupnog volumena pošiljaka.

Foto: BOX NOW

Tvrtka sada upravlja mrežom od 867 paketomata s ukupno 78.000 ugrađenih pretinaca, pozicionirajući BOX NOW kao jednu od najvećih mreža za dostavu i preuzimanje putem paketomata na hrvatskom tržištu.

Osim povećanja volumena, operativni pokazatelji učinkovitosti povezani s brzinom dostave i preuzimanja također su bili izrazito pozitivni. Naime, od trenutka kada je BOX NOW primio paket, prosječno vrijeme dostave bilo je ispod 28 sati na nacionalnoj razini. Nadalje, vrijeme kada je krajnji korisnik preuzeo paket bilo je izuzetno kratko – korisnici su svoje pošiljke u prosjeku preuzimali unutar 14 sati.

„Rezultati ostvareni tijekom razdoblja Crnog petka, jasno pokazuju da korisnici i partneri prepoznaju prednosti brzog, pouzdanog, jednostavnog i modernog iskustva dostave i preuzimanja paketa koji nudi BOX NOW. Značajan porast koji smo zabilježili tijekom jednog od komercijalno najintenzivnijih razdoblja u godini rezultat je našeg kontinuiranog ulaganja u našu mrežu paketomata, tehnološku infrastrukturu te iznad svega, predanost našeg tima. Nastavit ćemo unapređivati naše usluge istom razinom predanosti kao do sad, kako bismo mogli ponuditi još veću praktičnost i fleksibilnost korisnicima“, izjavio je Miroslav Mareš, glavni izvršni direktor tvrtke BOW NOW Hrvatska.