PREMA BDP-U

Ovo je najbogatija zemlja u Europi: Dominira ispred svih ostalih, evo gdje se našla Hrvatska

Autor
Dora Taslak
16.12.2025.
u 12:30

Prema stručnjacima, snažna industrijska baza pomaže zemlji da ostane otporna tijekom globalnih kriza

Mnoge europske zemlje imaju snažna gospodarstva, no jedna se među njima ipak posebno ističe. Ona proizvodi više roba i usluga nego bilo koja druga zemlja na kontinentu te godinu za godinom nadmašuje svoje susjede. Uz to, ona ima veći BDP od Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala i Grčke zajedno. Naime, prema analizi stranice World Population Review, Njemačka je najbogatija europska zemlja u 2025. godini s BDP-om od 4,74 bilijun dolara.

Na drugom je mjestu Ujedinjeno Kraljevstvo s 3,84 bilijuna dolara, dok je Francuska treća s 3,21 bilijunom dolara, Italija četvrta s 2,42 bilijuna dolara, a Rusija peta s 2,08 bilijuna dolara. Hrvatska se na ovom popisu našla na 25. mjestu, sa 98,95 milijardi dolara.

Njemačko bogatstvo, navodi Express, dolazi iz visoko razvijenog i raznolikog gospodarstva. Zemlja je poznata po ogromnoj izvoznoj industriji i jedna je od najvećih izvoznika na svijetu. Njeni izvozi uključuju vozila, strojeve, kemikalije, električnu opremu, elektroničke proizvode, farmaceutske proizvode i plastiku.

Prema stručnjacima, snažna industrijska baza pomaže zemlji da ostane otporna tijekom globalnih kriza. Njemačka ulaže velika sredstva u istraživanje i razvoj, trošeći oko 3,1 posto BDP-a na znanstvene i tehnološke inovacije. Također, ima jedan od najjačih sustava socijalne sigurnosti na svijetu. Njemačka ima i značajne prirodne resurse te je jedan od svjetskih lidera u obnovljivoj energiji.
Njemačka mijenja smjer: Što je to smislio Merz?
Ključne riječi
Njemačka bogatstvo gospodarstvo Europa BDP

