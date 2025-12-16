Ovo je najbogatija zemlja u Europi: Dominira ispred svih ostalih, evo gdje se našla Hrvatska

Mnoge europske zemlje imaju snažna gospodarstva, no jedna se među njima ipak posebno ističe. Ona proizvodi više roba i usluga nego bilo koja druga zemlja na kontinentu te godinu za godinom nadmašuje svoje susjede. Uz to, ona ima veći BDP od Ujedinjenog Kraljevstva, Portugala i Grčke zajedno. Naime, prema analizi stranice World Population Review, Njemačka je najbogatija europska zemlja u 2025. godini s BDP-om od 4,74 bilijun dolara.

Na drugom je mjestu Ujedinjeno Kraljevstvo s 3,84 bilijuna dolara, dok je Francuska treća s 3,21 bilijunom dolara, Italija četvrta s 2,42 bilijuna dolara, a Rusija peta s 2,08 bilijuna dolara. Hrvatska se na ovom popisu našla na 25. mjestu, sa 98,95 milijardi dolara.

Njemačko bogatstvo, navodi Express, dolazi iz visoko razvijenog i raznolikog gospodarstva. Zemlja je poznata po ogromnoj izvoznoj industriji i jedna je od najvećih izvoznika na svijetu. Njeni izvozi uključuju vozila, strojeve, kemikalije, električnu opremu, elektroničke proizvode, farmaceutske proizvode i plastiku.

Prema stručnjacima, snažna industrijska baza pomaže zemlji da ostane otporna tijekom globalnih kriza. Njemačka ulaže velika sredstva u istraživanje i razvoj, trošeći oko 3,1 posto BDP-a na znanstvene i tehnološke inovacije. Također, ima jedan od najjačih sustava socijalne sigurnosti na svijetu. Njemačka ima i značajne prirodne resurse te je jedan od svjetskih lidera u obnovljivoj energiji.