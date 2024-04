Zadranin skrivio prometnu nesreću i pobjegao. Ubrzo pronađen i uhićen

NOVI TREND ILI PUKA SREĆA?

Prvo provalili u poslovni prostor pa u bankomate te odnijeli stotine tisuća eura

Policija ne navodi kako je obijen bankomat, no očito nije dignut u zrak eksplozivom, kao što je to bio "trend" zadnjih godina, jer bi se em za eksploziju čulo i ona bi uznemirila građane, em bi policija to onda tako i priopćila. U svakom slučaju, iz bankomata je, kažu u policiji odneseno nekoliko stotina tisuća eura.