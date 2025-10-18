Naši Portali
ZDRAVSTVO NA OTOCIMA

'Zadatak je Vlade da otoci imaju zdravstvenu skrb'

Šibenik: Koordinirane akcije hitne medicinske pomo?i i kapetnije za pomo? oto?anima
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
18.10.2025.
u 19:50

U sedam godina za mobilne ambulante predviđeno je 5,3 milijuna eura, za brze brodice 10,1 milijun, za helikoptersku hitnu 62,5 milijuna eura

Od ukupno 2879 intervencija koje je helikopterska hitna medicinska služba obavila do 14. listopada 2025., većina ih se dogodila na otocima – njih 2241, i to 1205 iz splitske baze i 1036 iz riječke baze. Flota od šest brzih brodica pomorske hitne medicinske službe imala je ukupno 867 intervencija, i to iz luke Milna na Braču 360 intervencija, iz Šibenika 213, Zadra 120, Malog Lošinja 72, Raba 61 i Dubrovnika 41 intervenciju.

Uspostavljene su dvije brodice – mobilne ljekarne za poboljšanje dostupnosti ljekarničkih usluga na području 18 stalno naseljenih otoka i otočića Zadarske županije (Dugi otok, Ist, Iž, Molat, Olib, Pag, Pašman, Premuda, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Ugljan, Vir, Vrgada, Zverinac, Babac, Ošljak), a nabavlja se jedan kamper za mobilnu ambulantu Doma zdravlja Korčula, što će poboljšati zdravstvenu zaštitu za starije i teško pokretne otočane i osigurati im redovite preglede i terapije.

– Zadatak je Vlade da život na otocima učini ugodnim, da otoci budu naseljeni, a po pitanju zdravstvene skrbi da ona primarno bude dostupna stanovnicima, a onda i turistima – kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić na otvorenju 2. kongresa o zdravstvu u ruralnim i otočnim regijama "Puls periferije" u Novalji.

U tom je cilju za mobilne ambulante predviđeno 5,3 milijuna eura, za mobilne ljekarne 3 milijuna eura, za brze brodice 10,1 milijun eura te za helikoptersku hitnu medicinsku službu (HHMS) 62,5 milijuna eura u sedam godina. Gledajući popunjenost mreže primarne zdravstvene zaštite na otocima, najviše nedostaje pedijatara – mreža je popunjena svega 67% od predviđenih kapaciteta odnosno od mogućih devet ambulanti ugovoreno je samo šest.

Korisnom se pokazala organizacija rada dodatnih privremenih timova domova zdravlja, na ukupno 40 lokacija, od čega 13 otočkih, u svrhu pružanja zdravstvene zaštite turistima od 1. travnja do 31. prosinca ove godine. – Zahvaljujući tim dodatnim timovima smanjen je veliki pritisak na ordinacije obiteljske medicine, izvanbolničke i bolničke hitne službe – rekla je ministrica.

Ključne riječi
otoci Mobilna ljekarna Brze brodice helikopterska hitna

