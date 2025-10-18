'Zadatak je Vlade da otoci imaju zdravstvenu skrb'

Od ukupno 2879 intervencija koje je helikopterska hitna medicinska služba obavila do 14. listopada 2025., većina ih se dogodila na otocima – njih 2241, i to 1205 iz splitske baze i 1036 iz riječke baze. Flota od šest brzih brodica pomorske hitne medicinske službe imala je ukupno 867 intervencija, i to iz luke Milna na Braču 360 intervencija, iz Šibenika 213, Zadra 120, Malog Lošinja 72, Raba 61 i Dubrovnika 41 intervenciju.

Uspostavljene su dvije brodice – mobilne ljekarne za poboljšanje dostupnosti ljekarničkih usluga na području 18 stalno naseljenih otoka i otočića Zadarske županije (Dugi otok, Ist, Iž, Molat, Olib, Pag, Pašman, Premuda, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Ugljan, Vir, Vrgada, Zverinac, Babac, Ošljak), a nabavlja se jedan kamper za mobilnu ambulantu Doma zdravlja Korčula, što će poboljšati zdravstvenu zaštitu za starije i teško pokretne otočane i osigurati im redovite preglede i terapije.

– Zadatak je Vlade da život na otocima učini ugodnim, da otoci budu naseljeni, a po pitanju zdravstvene skrbi da ona primarno bude dostupna stanovnicima, a onda i turistima – kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić na otvorenju 2. kongresa o zdravstvu u ruralnim i otočnim regijama "Puls periferije" u Novalji.

U tom je cilju za mobilne ambulante predviđeno 5,3 milijuna eura, za mobilne ljekarne 3 milijuna eura, za brze brodice 10,1 milijun eura te za helikoptersku hitnu medicinsku službu (HHMS) 62,5 milijuna eura u sedam godina. Gledajući popunjenost mreže primarne zdravstvene zaštite na otocima, najviše nedostaje pedijatara – mreža je popunjena svega 67% od predviđenih kapaciteta odnosno od mogućih devet ambulanti ugovoreno je samo šest.

Korisnom se pokazala organizacija rada dodatnih privremenih timova domova zdravlja, na ukupno 40 lokacija, od čega 13 otočkih, u svrhu pružanja zdravstvene zaštite turistima od 1. travnja do 31. prosinca ove godine. – Zahvaljujući tim dodatnim timovima smanjen je veliki pritisak na ordinacije obiteljske medicine, izvanbolničke i bolničke hitne službe – rekla je ministrica.