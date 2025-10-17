Ministrica Hrstić: Zadatak Vlade je da otoci budu naseljeni i da imaju zdravstvenu skrb

Od ukupno 2879 intervencija koje je helikopterska hitna medicinska služba obavila do 14. listopada 2025., većina ih se dogodila na otocima – njih 2241, i to 1205 iz splitske baze i 1036 iz riječke baze. Flota od šest brzih brodica pomorske hitne medicinske službe imala je ukupno 867 intervencija i to iz luke Milna na Braču 360 intervencija, iz Šibenika 213, Zadra 120, Malog Lošinja 72, Raba 61 i Dubrovnika 41 intervenciju. Uspostavljene su dvije brodice – mobilne ljekarne za poboljšanje dostupnosti ljekarničkih usluga a području 18 stalno naseljenih otoka i otočića Zadarske županije (Dugi otok, Ist, Iž, Molat, Olib, Pag, Pašman, Premuda, Rava, Rivanj, Sestrunj, Silba, Ugljan, Vir, Vrgada, Zverinac, Babac, Ošljak), a nabavlja se jedan kamper za mobilnu ambulantu Doma zdravlja Korčula, što će poboljšati zdravstvenu zaštitu za starije i teško pokretne otočane i osigurati im redovite preglede i terapije.

- Zadatak je Vlade da život na otocima učini ugodnim, da otoci budu naseljeni, a po pitanju zdravstvene skrbi da ona primarno bude dostupna stanovnicima, a onda i turistima – kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić na otvorenju 2. Kongresa o zdravstvu u ruralnim i otočnim regijama 'Puls periferije' u Novalji. U tom cilju je za mobilne ambulante predviđeno 5,3 milijuna eura, za mobilne ljekarne 3 milijuna eura, za brze brodice 10,1 milijun eura te za helikoptersku hitnu medicinsku službu (HHMS) 62,5 milijuna eura kroz sedam godina. Gledajući popunjenost mreže primarne zdravstvene zaštite na otocima, najviše nedostaje pedijatara – mreža je popunjena svega 67% od predviđenih kapaciteta odnosno od mogućih devet ambulanti, ugovoreno je samo šest.

Korisnom se pokazala organizacija rada dodatnih privremenih timova domova zdravlja u svrhu pružanja zdravstvene zaštite turistima od 1. travnja do 31. prosinca ove godine. Dodatni timovi na ukupno 40 lokacija, od čega 13 otočkih lokacija, ugovoreni su u domovima zdravlja Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske županije. - Zahvaljujući tim dodatnim timovima smanjen je veliki pritisak na ordinacije obiteljske medicine, izvanbolničke i bolničke hitne službe – rekla je ministrica.