Zadarski policajac koji je zaludio internet nakon spašavanja poručio: 'To je čar i ljepota ovog posla'

Prije nekoliko dana četvero policajaca iz Zadra – Matija Režan, Bruno Pedić, Filip Tokić i Dario Kruneš – izveli su pravu akciju spašavanja iz koje su svi izašli živi i zdravi. U kući koju je zahvatio požar zbog kvara na električnim instalacijama bila je zatočena četveročlana obitelj s djecom. Bez oklijevanja, bez zaštitne opreme i unatoč gustome dimu i ekstremnoj temperaturi, policajci su ušli u objekt i izveli obitelj na sigurno.

„Ušli smo u kuću, izvidjeli stubište, sve je bilo ispunjeno gustim dimom, a temperatura je bila nepodnošljiva. Bilo nam je jasno da će biti izuzetno teško probiti se do kata, gdje se obitelj nalazila,“ opisao je Dario Kruneš ozbiljno i sabrano pred kamerama. Njegova smirena i elokventna izjava bila je tehnički savršena – ali, ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, gotovo nitko od gledateljica nije čuo ni riječ onoga što je govorio.

FOTO Iskopali smo još slika policajca zbog kojeg su Hrvatice spremne na hapšenje: 'Gdje se može počiniti neki manji zločin'

„Ništa nisam čula što je rekao“, „Gledam sad 50. put, tek sam sad skužila da ima titlove“, „Voditeljica ga pustila da priča, a ni ona ga ne sluša“, samo su neki od viralnih komentara koji su se pojavili ispod videa koji je brzo preplavio TikTok i Instagram.

Posebno je Dario, iako samo jedan od četvorice junaka, svojim izgledom i nastupom izazvao lavinu reakcija – posebno pripadnica ljepšeg spola. Komentari poput „Spasite i mene, gorim!“, „Ne znam što, ali kriva sam“, „Blizu koje policijske postaje se može počiniti kakav manji zločin?“ postali su hit na društvenim mrežama. Jedna korisnica čak je predložila: „Dajte ovom čovjeku poziciju glasnogovornika MUP-a. Već dugo nisam vidjela da netko ovako prirodno komunicira s novinarima pred kamerama.“

No, unatoč toj neočekivanoj dozi internetske slave, svi policajci ističu timski rad kao ključ uspjeha. „Sam ulazak u kuću bio je rizik, ali kada oformite plan i držite se njega kao tim, znate što radite i dajete sve od sebe. Svi smo dobro, obitelj je dobro – to je najvažnije“, rekao je Bruno Pedić. „Oformili smo plan i nismo odstupali. Djelovali smo kao tim i to je dovelo do ovakvog ishoda,“ nadovezao se Kruneš.

''Ne pratim društvene mreže i nemam vremena za to. S obzirom na to da imam nekoliko šaljivdžija u ekipi – sva trojica su takvi – ali to je sve čar ovog posla i to je lipota ovog posla. Ponuda je bila od kolege Filipa Tokića da me vodi na ručak'', rekao je o svojoj popularnosti za Dnevnik Nove TV. Matija Režan dodao je: „Dojmovi su snažni, situacija je bila visoko rizična, ali osjećaj da ste spasili nečiji život je nešto što se ne zaboravlja.“