Opservatorij u Čileu svaka će tri dana snimiti cijelo vidljivo nebo

U Čileu je nedavno pokrenut opservatorij Vera Rubin, koji će provesti najveći pregled neba i izraditi najdetaljniju digitalnu mapu svemira do sada. Ime je dobio u čast astronomkinji Veri Rubin, koja je znatno doprinijela razumijevanju tamne tvari. Opservatorij će, između ostalog, otkriti milijune supernova i time pružiti nove uvide u širenje svemira i prirodu tamne energije. Među brojnim osobinama koje ga krase, navedimo primjerice da svemir snima najvećom digitalnom kamerom koju je čovjek napravio, svakako najvećom kojom je ikada bio opremljen neki opservatorij. Od LSST-a koji je poslije dobio ime po znamenitoj astronomkinji očekuje se puno, a više o svemu tome zna dr. sc. Lovro Palaversa, znanstveni suradnik i voditelj projekta suradnje na Zavodu za eksperimentalnu fiziku na Institutu Ruđer Bošković.