Za vikend nas očekuje dvostruka promjena vremena

Svi oni koju se se veselili toplijem i sunčanijem vremenu u njemu će moći uživati u posljednjem tjednu ožujka, dok za vikend nas očekuje prolazno oblačno vrijeme, a ponegdje se očekuje i malo kiše.

I u petak pretežno sunčano te još malo toplije

- U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla i slab mraz. Najviša dnevna temperatura između 15 i 18 °C. U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u prvom dijelu ponegdje s umjerenom naoblakom, ujutro i s mogućnom maglom. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 3 °C, a poslijepodnevna od 17 do 20 °C - kazao je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Očekuje se da će u gorju i na sjevernom Jadranu biti povremeno umjerena naoblaka, osobito u prvom dijelu dana, a poslijepodne većinom sunčano. Moguće je da će ujutro lokalno biti magla, dok će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni i južni, prema otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo. Najniža temperatura će biti od -2 °C u Lici do 8 °C na obali, a najviša između 14 i 19 °C.

Foto: DHMZ

- U Dalmaciji će prevladavati sunčano, a najviša temperatura stupanj-dva viša nego u četvrtak. Vjetar uglavnom slab jugozapadni i južni, na otvorenom moru jugo. More mirno do malo valovito. Temperatura ujutro od 0 °C u Zagori do 8 °C stupnjeva na obali, a poslijepodne od 16 do 19 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske sunčano. Ujutro još mjestimice bura, a zatim slab do umjeren južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 °C - naveo je meterolog.

Za vikend promjena pa stabilnije i toplije

Za vikend u unutrašnjosti se očekuje prolazno oblačnije uz malo kiše, uglavnom krajem subote i početkom nedjelje. U ponedjeljak će opet biti sunčanije, uzevši da će jutra biti ponegdje s maglom. Umjeren do jak jugozapadnjak u nedjelju će oslabjeti, a pritom se dnevna temperatura sniziti. U ponedjeljak očekuje se da će temperatura doći i do 20 °C.

- Na Jadranu će porast temperature idućih dana biti blaži. U subotu i nedjelju oblačnije, uglavnom na sjevernom Jadranu mjestimice s kišom, a u novom tjednu pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost magle. Umjereno do jako jugo će u nedjelju slabjeti, na sjeveru prolazno okrenuti na istočnjak i buru, a zatim vjetar većinom slab - prognozirao je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.