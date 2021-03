Velik interes: PIK Vinkovci na prodaju, preuzima ga Osatina grupa?

Tijekom protekle godine na istoku Hrvatske naveliko se pričalo kako se radi na spajanju triju tvrtki koje su sastavni dio Fortenova grupa u jednu tvrtku. Riječ je o PIK-u Belje, VUPIK-u i PIK-u Vinkovci, odnosno tvrtkama čije se poslovanje umnogome preklapa, koje su povezane, ali i koje su po toj zamisli trebale imati zajedničku upravu te bi se na taj način uštedjelo u poslovanju. Trenutno novih informacija o spajanju tih tvrtki nema, ali se zato sve glasnije govori o parcijalnom izdvajanju nekih od tvrtki iz Fortenova grupe. Navodno je tome najbliži PIK Vinkovci za čije je preuzimanje veliki interes iskazalo već više tvrtki s obzirom na to da im je poznato kakvim potencijalima ova tvrtka i danas raspolaže.

Prema neslužbenim informacijama, najveći interes za sada pokazuje Osatina grupa koja bi preuzimanjem PIK-a Vinkovci postala jedna od najvećih poljoprivrednih tvrtki uopće u Hrvatskoj i igrač na poljoprivrednom tržištu u Hrvatskoj i regiji kojega se puno toga pita. Na poslani upit Ines Mandurić iz Osatine grupe odgovorila nam je kako je ova tvrtka vodeći proizvođač povrća i voća u Hrvatskoj s godišnjom proizvodnjom od 35.000 tona koje izvozi u 14 zemalja u Europi.

“Vaše navode i upite u ovome trenutku ne možemo komentirati. U više od 27 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom te kvalitetom i održivim razvojem. Naš cilj je daljnji rast poduzeća temeljen na strateškom usmjerenju na poljoprivredu i prehrambenu industriju kako bismo osigurali kvalitetnu budućnost sadašnjim i budućim djelatnicima te zajednici u kojoj djelujemo”, stoji u odgovoru iz Osatine grupe.

Ne očekuju se otkazi

Međutim, iz poslovnih krugova doznajemo kako se razgovori na tu temu već naveliko vode, da se trenutačno ne zna dokle se došlo s time, ali i kako je potrebno još neke stvari uskladiti. Osobe s kojima smo razgovarali kažu kako je činjenica da se radi o tvrtkama čije se poslovanje u mnogo toga preklapa pa čak i poljoprivredna zemljišta naslanjaju jedno na drugo tako da prevladava mišljenje kako bi, da Osatina grupa preuzme PIK Vinkovci, bio iznimno dobar poslovni potez ne samo za dvije tvrtke nego i za Vinkovce, ali i za Vukovarsko-srijemsku županiju uopće.

Zbog svega toga svi su sigurni kako bi se PIK Vinkovci vrlo brzo ukomponirao u poslovanje Osatina grupe, ali i da bi preuzimanje dovelo do značajnih ulaganja u mehanizaciju, pogone i objekte vinkovačke tvrtke. Objašnjeno nam je i kako je Osatina grupa među prvima u Hrvatskoj razvila cirkularni tip ekonomije, u čemu i danas prednjači. Naime, oni se drže filozofije kako nusprodukt jedne proizvodnje koriste kao glavnu sirovinu u drugoj proizvodnji i sve tako vrte u krug. Omogućuje im to i činjenica što su njihovi pogoni suvremeno uređeni i posloženi što im i omogućava takav način poslovanja. Otišli su i do te razine da u svojim pogonima proizvode i električnu energiju koju dalje prodaju.

Izvjesno je i kako bi s preuzimanje PIK-a u toj tvrtki došlo do znatnih ulaganja na svim razinama te da bi se radilo na tome da i vinkovački pogoni i mehanizacija budu izdignuti na višu razinu. Zasigurno je i kako ne bi došlo do otkaza, nego da bi trebalo biti i novih zapošljavanja s obzirom na to da se očekuju višemilijunska ulaganja, a samim tim i dalji rast proizvodnje. PIK Vinkovci trenutno zapošljava 300-ak radnika. – Ako dođe do toga preuzimanja, ono će rezultirati većom stabilnosti u poslovanju, sinergiji i u konačnici kvalitetnim investicijskim programom. S obzirom na stanje u PIK-u, mislim kako će tu biti potrebna znatna ulaganja, ali i da to ne bi trebao biti veliki problem – rečeno nam je iz poslovnih krugova.

“Ne čudi nas interes”

Međutim, napominju i kako nije sve ni izbliza završeno te podsjećaju na niz potencijalnih kupaca iz Hrvatske i inozemstva, a koji su proteklih mjeseci izražavali interes za kupnju neke od te tri tvrtke. Spominju se tu MSAN grupa, srpski kralj mesa Petar Matijević, koji već posluje u Hrvatskoj, ali i razni zainteresirani kupci iz Slovačke, Poljske i Češke koji dolaze sa znatnim kapitalom. Svima njima interesantna je plodna slavonska zemlja, farme, silosi, vinarije i sve drugo čime ove tri poljoprivredne kompanije raspolažu. Ipak, konačnu odluku donijet će čelnici Fortenova grupe.

Kada je riječ o PIK-u Vinkovci, radi se o tvrtki koja raspolaže s oko 6000 hektara zemlje, skladišnim kapacitetima od 86.800 tona, farmama svinja, junadi, hladnjačom, pakirnicom…Odgovarajući na poslani upit direktorica Korporativnih komunikacija Fortenova grupe Anja Linić Sikavica rekla je kako u ovom trenutku nisu primili nikakve ponude ni za jedan od svojih biznisa na kojima bi se dalje radilo osim onih koje su ranije objavili.

– Poljoprivredne kompanije Fortenova grupe, kao i ključne operativne kompanije u našim segmentima maloprodaje i prehrane, drže vodeće tržišne pozicije na svim tržištima na kojima posluju i zapošljavaju vrlo talentirane ljude. Stoga ne iznenađuje da naši biznisi, uključujući poljoprivredne kompanije, privlače velik interes i ponude potencijalnih investitora već dugi niz godina – odgovorila je Linić Sikavica.