Za što se sve tereti Matija Posavec: Očito je neko vrijeme bio tajno praćen i prisluškivan

Upozoravao sam ga, znao sam da je politika prljav posao. Govorio je: “Sve je u redu, tata, ne brini se.” Sad mi ovo nije jasno. Je li to neka igra, namještaljka? Mislim da jest. On je predobar i pošten – u šoku nam je danas govorio poduzetnik Ivan Posavec, otac međimurskog nezavisnog župana Matije Posavca uhićenog u akciji USKOK-a i policije.

Pod sumnjama se našao i saborski zastupnik, bivši gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač (SDP), za kojeg je DORH zatražio skidanje imuniteta. Mandatno-imunitetno povjerenstvo danas poslijepodne skinulo mu je imunitet i jednoglasno dalo odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, uhićenje i određivanje istražnog zatvora na zahtjev DORH-a zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanja utjecajem. Za to je kazneno djelo predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Pritiske nastavio i nakon izbora

Ujutro oko šest sati u kući župana Posavca u Čakovcu počela je pretraga.

– Matija mi je samo rekao: “Ništa se ne brini” – kazao nam je vidno šokiran njegov otac koji živi u kući pokraj.

VIDEO Otac Matije Posavca: On je predobar i pošten, jutros mi je rekao 'ništa ne brini, tata'

Najnovijom istragom, koja po svemu sudeći ima dva kraka, jedan koji se odnosi na Posavca, a drugi na Kovača, ukupno je obuhvaćeno šest osoba. Sumnjiče se za koruptivna djela koja uključuju trgovanje utjecajem i primanje mita. Spominju se i imena županijskog pročelnika Milorada Novkovića, poduzetnika i predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, Kovačeva prijatelja Damira Ledenčana i policijskog inspektora Marija Severa.

Krenimo od Kovača koji je, po svemu sudeći, upleten u djelo bizarno čak i u okvirima hrvatske politike. Sumnjiči ga se, pojednostavljeno rečeno, da je lažirao SMS-ove u kojima mu se prijeti smrću. Pred lokalne izbore, kad je još bio gradonačelnik, Kovač se požalio da prima prijetnje, čak je i zaplakao pred novinarima i Peđom Grbinom. PU međimurskoj kazneno je prijavio nepoznatu osobu zbog klevete jer je netko na internetskoj stranici pod nazivom “stjepankotac. icu” objavio sadržaj koji je smatrao uvredljivim. Kad mu je policajac Sever objasnio da se kleveta ne goni po privatnoj tužbi i da nema zakonske osnove za policijsko postupanje, Kovač je, kako tvrdi USKOK, iskoristio svoj autoritet gradonačelnika i od Severa zatražio da poduzme sve kako bi otkrio identitet osobe koja je izradila spornu stranicu te da mu dostavi te podatke.

Sever je, kako se sumnja, angažirao Damira Ledenčana, a sve dalje radili su navodno u dogovoru s Kovačem. Inicirali su lažne prijetnje Kovaču jer je prijetnja djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Ledenčan je Kovaču navodno poslao prijeteće SMS poruke iz kojih je proizlazilo i da je Ledenčan autor stranice pa je tako lažno stvorena osnova za službeno postupanje policije. Kovač je na temelju lažne prijave za prijetnju stavljen i pod policijsku zaštitu. I to nije sve. Kovač je potom od načelnika PU međimurske navodno tražio da požuri dovršetak obrade, da ona završi prije okončanja drugog izbornog kruga, zatraživši da se Državnom odvjetništvu podnese posebno izvješće kao nadopuna njegovoj prijavi.

VIDEO Stjepan Kovač plakao pred novinarima

Kovač je tijekom izborne kampanje dao nagovijestiti da su prijetnje povezane s njegovim protukandidatom računajući valjda da će pridobiti naklonost birača. Pritiske na načelnika PU međimurske nastavio je navodno i nakon izbora na kojima je izgubio.

Što se pak tiče Posavca, on je, kako se sumnja, u ozbiljnijim problemima jer ga se sumnjiči da je od poduzetnika Josipa Kobala primio 10.000 kuna kako bi mu omogućio da ostane na funkciji u Upravnom vijeću Županijske uprave za ceste. Kobalu je mandat istjecao 28. srpnja 2021., a sumnja se da su se Posavec i Kobal to dogovarali između 6. svibnja i 9. srpnja.

Tražio zapošljavanja

Nakon što je Posavec, kako se sumnja, dobio spomenutih 10.000 kuna, poduzeo je radnje koje su dovele do toga da je Kobal imenovan u Upravno vijeće. Posavec je očito neko vrijeme bio pod tajnim mjerama, tajno praćen i prisluškivan pa ga se sumnjiči i da je tijekom ožujka i travnja od Milorada Novkovića, pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinske poslove, zatražio da Tenu Č. zaposli u Međimurskoj županiji. Ovaj ga je, kako se sumnja, poslušao pa je sistematizirao novo radno mjesto, raspisao javni natječaj te joj dao na uvid pitanja koja će biti na testu, nakon čega ju je zaposlio. Slična stvar se ponovila i s Josipom M., a to se događalo od studenog 2020. do veljače 2021.

Posavec je, za razliku od Kovača, danas odmah i uhićen te su mu pretraženi stambeni i poslovni prostori. Posavec bi prema proceduri trebao biti doveden u USKOK radi ispitivanja, nakon čega će se odlučiti hoće li se za njega tražiti istražni zatvor. Kobal je bio HNS-ov zamjenik gradonačelnika Preloga i gradski vijećnik. Posljednjih godina bio je uključen u projekt izgradnje toplica u Draškovcu i geotermalne energane, koja je postala strateški projekt RH.

Pokušali smo stupiti u kontakt s Kobalom, no telefon mu je bio isključen. Posavec (41) bio je član HNS-a iz kojeg je izašao 2019. i ove godine osnovao svoju stranku. Nadmoćno je pobijedio na izborima i osvojio većinu u Skupštini. On i Kovač (45) bili su politički protivnici, mlade političke zvijezde koje nisu krile da se baš i ne podnose. Posavec je podržao HNS-ovku Ljerku Cividini koja je pobijedila Kovača, što je bilo veliko iznenađenje jer je Čakovec do svibnja bio neosvojiva SDP-ova utvrda.