Raskol u EU: Zemlja NATO-a okreće leđa Ukrajini, premijer otvoreno zaprijetio vetom na sankcije Rusiji

Bugarska neće sudjelovati u radu "Koalicije voljnih", skupine država koje podupiru Ukrajinu u obrani od ruske agresije, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev, prenosi Bloomberg. "Ne sudjelujemo u koaliciji koja inzistira na nastavku financijske i vojne pomoći Ukrajini", rekao je Radev novinarima u utorak. Prema njegovim riječima, rješenje rata u Ukrajini ne vidi u nastavku vojne potpore, već u diplomatskim naporima koji bi doveli do završetka sukoba.

Na pitanje o mogućem uključivanju Bugarske u novu "proturaketnu koaliciju", Radev je odgovorio da se pitanja kolektivne sigurnosti razmatraju u okviru NATO-a i Europske unije. "Vidjeli smo mnogo prijedloga i ideja, ali odluke se donose u drugom formatu, a Bugarska aktivno sudjeluje u svim tim formatima", rekao je.

Premijer je također izjavio da je Bugarska tijekom pregovora o 21. paketu sankcija protiv Rusije inzistirala na određenim iznimkama zbog, kako je rekao, vlastitih nacionalnih interesa. Dodao je da je ranije od Europske unije tražio da sa sankcijskog popisa izostavi poglavara Ruske pravoslavne crkve patrijarha Kirila te bivšeg predsjednika uprave naftne kompanije Lukoil Vagita Alekperova.

Kako navodi Bloomberg, Radev je na sastanku Europskog vijeća 18. lipnja upozorio da bi Bugarska mogla staviti veto na 21. paket sankcija ako Kiril i Alekperov ne budu uklonjeni s popisa sankcioniranih osoba. Radev je i ranije javno istupao protiv financijske pomoći Ukrajini. Unatoč tome, Bugarska je jedan od najvećih europskih proizvođača streljiva sovjetskog kalibra, koje je važno za ukrajinske oružane snage. Od 2022. godine Sofija je Ukrajini isporučila 13 paketa vojne pomoći.

Da podsjetimo, Rumen Radev bugarski je premijer od svibnja 2026., a prije toga gotovo deset godina obnašao je dužnost predsjednika Bugarske. Riječ je o bivšem pilotu borbenih zrakoplova i nekadašnjem zapovjedniku bugarskog ratnog zrakoplovstva, koji je početkom 2026. podnio ostavku na predsjedničku dužnost kako bi se kandidirao za premijera.

Na parlamentarnim izborima u travnju njegova je stranka Progressive Bulgaria osvojila apsolutnu većinu, nakon čega ga je parlament potvrdio za predsjednika vlade. Radev se politički profilirao kao protivnik korupcije i oligarhije, no poznat je i po euroskeptičnim te proruskim stavovima, zbog kojih se protivi daljnjoj financijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini te zagovara diplomatsko rješenje rata.