Ljubo Pavasović Visković o Nedi Livljanić: 'Negirala je sve od početka do kraja'

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Nede Livljanić nakon ispitivanja rekao je da o detaljima postupka ne može govoriti, ali je potvrdio da je njegova branjenica negirala kazneno djelo koje joj se stavlja na teret. – Inkriminacija vam je poznata: zlouporaba službenog položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Po mom sudu, u tome nema ničega dramatičnog ni strašnog. Negirala je sve od početka do kraja, a vidjet ćemo kako će se postupak dalje voditi – rekao je.

Novinari su ga pitali može li se današnje uhićenje povezati s činjenicom da je Neda Livljanić već ranije bila uhićena zbog sličnih sumnji te s time što je u aktualnom predmetu osumnjičen i Dario Šimić. – Ne bih to povezivao. USKOK ima legitimno pravo postupati onako kako smatra da je potrebno, a ne bih spekulirao o tome je li razlog tome gospodin Šimić. To je pitanje za nekoga drugoga – odgovorio je.

Na pitanje kako njegova branjenica objašnjava postupanje koje joj se stavlja na teret, nije želio ulaziti u sadržaj ispitivanja. – O toj radnji i o onome što me pitate ne mogu govoriti – rekao je. Novinari su ga pitali očekuje li da će USKOK predložiti određivanje istražnog zatvora. – Osobno sam sklon mišljenju da USKOK to neće predlagati jer ne vidim razloge zbog kojih bi istražni zatvor bio nužan. Vidjet ćemo kako će odlučiti – kazao je.

Na kraju je pojasnio da se Nedi Livljanić ne stavlja na teret primanje mita. – Nema mita. Inkriminacija je zlouporaba službenog položaja i ovlasti, a to je različito kazneno djelo od primanja mita – zaključio je.